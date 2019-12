Kickers Offenbach: „Wir hatten es nicht verdient“

Nach dem Hessenpokal-Aus der Kickers Offenbach (OFC) beim FC Gießen redet Thomas Sobotzik Klartext.

Offenbach - Auch in den Minuten nach der bitteren Niederlage wahrte Angelo Barletta den Anstand. Als im Anschluss an das Hessenpokal-Aus beim FC Gießen (0:1) Referee Patrick Glaser (Wiesbaden) und dessen Kollegen hinter dem Trainer der Offenbacher Kickers vorbeigegangen waren, eilte der Coach dem Trio hinterher, um sich per Handschlag zu bedanken und eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Glaser revanchierte sich mit einem „Viel Erfolg für die Rückrunde“, was fast mitleidig wirkte.

Fakt ist: Es gibt es einiges zu tun, das zeigte die Pleite beim biederen und von finanziellen Problemen gebeutelten Regionalliga-Rivalen erneut auf. Im ersten Spiel unter dem neuen Coach sah man zwar gute Ansätze, kam oft in den Rücken der gegnerischen Abwehr, wie Barletta zutreffend analysierte. Doch es mangelte an Präzision bei den Flanken und Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss. Frederic Löhe im Gießener Tor wurde kaum gefordert. Das war zu wenig, um einen Sieg zu erzwingen. „Wir hatten es nicht verdient“, fand Thomas Sobotzik, der neue Geschäftsführer des OFC, klare Worte.

Kickers Offenbach (OFC): Es mangelt an Tempo und Kreativität

Sobotzik und Barletta hatten eines der Hauptprobleme schon vor der Partie erkannt: Es mangelt vorne an Tempo, guten Flanken und Kreativität. Der junge Jakob Lemmer (19) zeigte das rechts ansatzweise, von ihm kann man aber noch nicht verlangen, dass er die prägende Figur ist. Sein linkes Pendant Ronny Marcos läuft zwar die Linie eifrig rauf und runter, ist aber gelernter Außenverteidiger und vorne wirkungslos. Nejmeddin Daghfous kann ein Spiel entscheiden, macht das allerdings zu selten. Moritz Hartmann geht oft weite Wege, was zur Folge hat, dass ihm die Konzentration im Abschluss fehlt. Und dann ist da noch Andis Shala, der sich in jeden Zweikampf wirft, aber unglücklich agiert.

Alternativen gibt es jedoch kaum. Der in Gießen für Shala eingewechselte „Bomber“ Moritz Reinhard ist seit dem 4. August torlos. Manolo Rodas, Niklas Hecht-Zirpel (beide auf der Bank), Basti Kurz (nicht im Kader) und Matias Pyysalo (fehlte krankheitsbedingt) drängen sich nicht unbedingt auf. Luka Garic kann das Spiel zwar schnell machen, war zuletzt aber auch keine Option. Und so ruht die Last in der Offensive auf wenigen Schultern, was angesichts der Altersstruktur des Kaders nicht förderlich ist.

Kickers Offenbach (OFC): Sechs Ü30-Spieler auf dem Platz

Daghfous und Hartmann (beide 33) spielten in Gießen durch, Shala (31) zumindest 80 Minuten. Mit den defensiven Kevin Pezzoni (30), Richard Weil (31) sowie Luigi Campagna (30) standen insgesamt sechs Ü30-Spieler auf dem Platz. Dass die Abstände beim OFC nach rund 60 Minuten immer größer wurden, führten Barletta und sein Gießener Kollege Daniyel Cimen zwar darauf zurück, dass die Kickers die Geduld verloren. Diese Auflösungserscheinungen hatten sich jedoch unter anderem schon im jüngsten Ligaspiel gegen Freiburg gezeigt, sodass sich die Frage stellt, ob nicht grundsätzlich mehr junges Blut nötig ist.

Kickers Offenbach (OFC): Es geht darum, Platz zu schaffen

Zuletzt hatten in Tim Dierßen (23, ohne Verein, zuletzt Hannover 96 II), Mattia Trianni (26, Reno FC/USA, zuvor VfR Aalen) und davor Kevin Weidlich (30, zuletzt Energie Cottbus) drei (offensive) Außenspieler mittrainiert. In allen Fällen sei noch keine abschließenden Entscheidung gefallen, sagte Sobotzik, der parallel Gespräche mit den beim OFC unter Vertrag stehenden Spielern führt, deren Einsatzchancen im kommenden Jahr alles andere als hoch sein werden. Es geht also auch darum, Platz zu schaffen. Julian Scheffler (erst ein Saisoneinsatz) ist sicher ein Kandidat, aber auch Kurz und Hecht-Zirpel haben nicht die besten Karten.

Mit Ersatztorwart Luka Losic, der erst zu Saisonbeginn gekommen war, haben sich die Kickers bereits auf eine Vertragsauflösung zum Jahresende geeinigt . Der 19-Jährige kam zu keinem Pflichtspieleinsatz. Man habe seinem Wunsch entsprochen, „weil er als junger Spieler bei seinem neuen Klub in Österreich Spielpraxis bekommt, die wir ihm nicht bieten können“, sagte Sobotzik. Ob externer Ersatz geholt wird, ist offen. Angelo Tramontana, der zwischendurch bei den Profis mittrainiert hatte, übte zuletzt nur noch mit der U19, wo er seinen Status als Nummer eins aber verloren hat.

