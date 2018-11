„Dürfen nicht schwarzmalen“

Offenbach - War es das bereits für die Offenbacher Kickers im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Südwest und den damit verbundenen Aufstieg? Drei Spieltage vor der Winterpause liegt der OFC schon nahezu aussichtslos zurück: Elf Punkte beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Waldhof Mannheim nach der 1:2-Pleite in Homburg. Von Christian Düncher

So viele waren es noch nie. Rechtsverteidiger Serkan Göcer forderte zwar, dass man „weitermachen“ müsse, aber den Worten fehlte die Überzeugung. Der OFC ist schlichtweg nicht konstant genug.

Jedes Mal, wenn die Kickers den Rückstand auf Platz eins etwas verringert hatten, kam ein Rückschlag. Nach dem 3:1 in Mannheim waren es nur sechs Punkte, doch dann spielte der OFC gegen Balingen und Pirmasens nach 1:0-Führung nur 1:1 und lag wieder zehn Zähler hinten. Nach dem 2:1 gegen Worms sowie dem 3:3 von Mannheim gegen Waldorf waren es acht, ehe der OFC in Homburg verlor. „Wir schaffen es nicht, die Big Points zu machen“, gibt Sportdirektor Sead Mehic zu. „Von den letzten 13 Punktspielen haben wir nur zwei verloren. Es gab aber zu viele Unentschieden. Wir hören deshalb nicht auf. Bis zur Winterpause wollen wir noch so viele Punkt wie möglich holen.“ Es ist verständlich, dass Mehic die Saison nicht zur Halbzeit bereits öffentlich abhakt. Intern gibt es aber Stimmen, die sagen, dass es für ganz oben nicht reicht in dieser Runde.

Zahlenmäßig stellen die Kickers mit 19 Gegentreffern in 17 Spielen zwar die viertbeste Abwehr der Liga. In Homburg zeigte sich aber erneut die extreme Konteranfälligkeit. Für Trainer Daniel Steuernagel ist der Grund klar: Die Organisation der „Restverteidigung“ funktioniert nicht. Es ist diesbezüglich jedoch auch kaum eine Entwicklung zu sehen. Entweder verstehen die Spieler des Trainers Taktik nicht. Oder sie passen – entgegen der vor Saisonbeginn geäußerten Einschätzung – nicht zu seinem System.

Die Anzahl der Spieler, denen Kontinuität bescheinigt werden kann, lässt sich an einer Hand abzählen, ohne alle Finger zu benötigen: Torwart Daniel Endres, Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff sowie im Mittelfeld Sechser Ko Sawada und Linksaußen Serkan Firat. Rechts hinten hat Jan-Hendrik Marx das Niveau der vergangenen Saison nicht erreicht und wurde von Serkan Göcer verdrängt. Im Abwehrzentrum wechseln sich Lucas Albrecht und Francesco Lovric als Kirchhoff-Nebenmann ab. Und links versuchten sich bereits vier Spieler. Da Julian Scheffler in Homburg blass geblieben war, kam zur Pause Christos Stoilas, verursachte einen Elfmeter und sah danach mehrfach bei Kontern über seine Seite schlecht aus.

Auf der Doppel-Sechs hatte sich Dren Hodja zuletzt zwar gegen Talent Luka Garic (18) durchgesetzt, kommt dort jedoch immer noch nicht richtig zurecht. Die Balance zwischen Defensive und Offensive passt nicht beim besten OFC-Torschützen der vergangenen Saison, der in der aktuellen Runde erst einmal traf. Auf der rechten Seite agiert Maik Vetter gewohnt und einsatzfreudig. Zur Grundlinie und zum Flanken kommt der gelernte Defensivspieler aber selten. Konkurrenz hat er jedoch nicht. Marco Ferukoski schaffte es zuletzt wiederholt nicht in den Kader, und Ihab Darwiche arbeitet kaum nach hinten. Durch seinen Fehler fiel das 2:1 für Homburg.

Vorne ist Überflieger Jake Hirst wieder auf dem Boden gelandet. Der Mittelstürmer aus der Bezirksoberliga, der bei seinen ersten sieben Einsätzen siebenmal getroffen hatte, ist seit sieben Partien ohne Torerfolg. „Er arbeitet aber gut“, lobt Mehic. Das gelte auch für Sturmpartner Varol Akgöz. „Wir sind als Team nicht konstant genug“, sagt der Sportdirektor. Auf die Frage nach personellen Änderungen im Winter reagiert er zurückhaltend: „Wir werden die erste Saisonhälfte analysieren. Das ist aber das Normalste der Welt.“ Von Perspektivlosigkeit will Mehic jedenfalls nichts wissen: „Wir haben immer gesagt, dass bei uns alles passen muss, um oben dabei zu sein. Wir dürfen jetzt nicht schwarzmalen und keine Unruhe aufkommen lassen. Wir haben eine junge Mannschaft. Und sie hat Potenzial.“