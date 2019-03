Wie motiviert man sich in einer Phase der Saison, in der das Ziel Aufstieg nicht mehr realistisch ist und man als Tabellenvierter jenseits von Gut und Böse steht? Für Moritz Reinhard stellt sich diese Frage nicht.

Offenbach – Der 23 Jahre alte Mittelstürmer, der in der Winterpause von der SG Elters/Eckweisbach/Schwarzbach (Gruppenliga Fulda) zum Regionalligisten Kickers Offenbach gekommen war und in sechs Spielen bereits zweimal getroffen hat, kann es ohnehin kaum abwarten, wieder auf dem Platz zu stehen. „Ich will so viel spielen wie möglich und in der Spielzeit, die ich bekomme, 100 Prozent raushauen“, sagt der Mann mit der Trikotnummer 30.

Reinhard, der den Sprung aus der siebten in die vierte Liga gewagt hat, kommt sich vor wie im Traum. „Es war für mich etwas besonderes, gegen den SC Hessen Dreieich vor über 6 000 Zuschauern auf dem Bieberer Berg und zuletzt auch in Saarbrücken zu treffen. Es ist eine Bestätigung meiner Arbeit unter der Woche im Training“, sagt er. Vor einer vierstelligen, stimmungsvollen Kulisse zu spielen, sei aber nicht nur für ihn ein zusätzlicher Anreiz. „Wer Woche für Woche sieht, wie viele Fans hier sind und wie die Fans uns unterstützen – da braucht man kein Stück Extramotivation. Da sollte jeder motiviert genug sein, das ist auch – denke ich – bei der kompletten Mannschaft der Fall.“

Gleichwohl haben sich Kickers-Trainer Daniel Steuernagel und seine Spieler nach zusätzlichen Triebfedern umgesehen, seitdem allen klar ist, dass Waldhof Mannheim nicht mehr von Platz eins zu verdrängen sein wird. Und so wird vom OFC-Coach immer wieder auf die Rückrundentabelle verwiesen. In der sind die Kickers mit 22 Punkten Dritter, nur drei Zähler hinter Mannheim (25) und zwei hinter dem FC Homburg (24). Eine klare Steigerung also im Vergleich zur Hinrunde, in der der OFC lediglich Sechster war und elf Punkte weniger holte als Mannheim. Zu Hause haben die Kickers in der Rückrunde zudem bisher alle vier Spiele gewonnen bei 8:1 Toren. Diese Heimstärke soll am Samstag (14 Uhr) auch Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf zu spüren bekommen.

Unterdessen treiben die Kickers die Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Am Freitag gab der OFC bekannt, dass Allrounder und Publikumsliebling Maik Vetter seinen auslaufenden Vertrag bis 2021 verlängert hat. Zuvor hatte bereits Jake Hirst einen neuen Kontrakt unterschrieben – ebenfalls bis 2021. Und auch Reinhard, dessen Vertrag per Option um ein Jahr verlängert werden kann, geht davon aus, dass er beim OFC bleibt. Vetter war 2014 vom SV Wehen Wiesbaden gekommen, Für die Kickers absolvierte er seitdem 131 Pflichtspiele (18 Tore). „Ich fühle mich extrem wohl. Der OFC ist mein Zuhause geworden“, sagte er. Sportdirektor Sead Mehic ergänzte: „Es spricht für Maiks Charakter und seine Verbundenheit zum OFC, dass er sich trotz lukrativer Angebote aus der 3. Liga für uns entschieden hat. Er verkörpert all das, wofür Kickers Offenbach steht.“

Von Christian Düncher