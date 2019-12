Serkan Firat im Interview: „Hier kann etwas Geiles entstehen“

Der erste Wintertransfer der Offenbacher Kickers ist ein spektakulärer. Serkan Firat (25), im Sommer Opfer des großen Umbruchs beim Fußball-Regionalligisten, kehrt nach einem halben Jahr aus Alzenau zurück.

Offenbach – Im Interview spricht Firat über die Beweggründe und erklärt, warum er die Zeit in Alzenau nicht missen möchte.

Nach nur einem halben Jahr in Alzenau kehren Sie zu den Kickers zurück. Warum?

Jeder weiß, dass ich mich in den drei Jahren beim OFC sehr wohlgefühlt habe. Das ist einfach ein geiler Club. Dazu kommt, dass mein „Ziehvater“ Angelo Barletta nach Offenbach gegangen ist.

Mit welchen Erwartungen kommen Sie zurück?

Ich habe sehr großen Bock auf das, was kommt. Wir haben eine sehr gute sportliche Führung, da fiel mir die Entscheidung leicht. Natürlich hat sich in Offenbach seit Sommer viel verändert. Neuer Kader, neue sportliche Führung – ich habe ein positives Gefühl. Aber ich weiß auch, dass bei Rückholaktionen immer etwas kritischer drauf geschaut wird.

Kickers Offenbach (OFC): Serkan Firat über seine Rückkehr

Welche Rolle spielte Barletta bei der Rückkehr?

Eine große. Er hat ein extremes Gefühl für das Menschliche. Nach einem sehr schwierigen letzten halben Jahr in Offenbach hat er mich in Alzenau wieder in die Spur gebracht. Aber es ist ein Geben und Nehmen: Du musst auch liefern und zurückzahlen.

Sie hatten unter Barletta (bei Hessenligist Viktoria Griesheim und in Alzenau) und beim OFC unter Oliver Reck starke Phasen. Unter Daniel Steuernagel dagegen nur bedingt. Funktionieren Sie am besten, wenn Sie das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers spüren?

Das ist schon wichtig. Vor allem in Phasen, in denen es mal nicht so läuft. Wenn mir das fehlt, kann das ein Hemmschuh sein. Aber ich werde auch älter und lerne, das ausblenden zu können.

Mal Hand aufs Herz: Eigentlich wollten Sie den OFC im Sommer gar nicht verlassen, oder?

Ich karte nicht nach. Aber damals wurden nicht alle Fakten genannt. Ich sage es mal so: Ich hätte mir nach drei Jahren, in denen ich Leistung gebracht habe, einen besseren Umgang gewünscht.

Kickers Offenbach (OFC): Serkan Firat über seinen Wechsel

Der damalige Sportdirektor Sead Mehic hatte den Verzicht auf ein Angebot an Sie mit Verweis auf Ihr Zögern und Zweifeln begründet, „dass Sie den Weg mitgehen wollten“.

Auch da gilt: Ich will nicht nachkarten. Aber wir hatten für März ein Gespräch vereinbart, das nicht stattfand. Das gab es erst nach dem letzten Spieltag. Da fragst man sich: Ist überhaupt Vertrauen da?

Die Alzenauer Führung hatte nach Barlettas Abgang Wechseln von Spielern einen Riegel vorgeschoben. Warum war Ihr Wechsel möglich?

Zunächst mal bin ich sehr dankbar, dass sich Alzenau an die Vereinbarung vor der Saison gehalten hat. Ich hatte mir damals die Option erbeten, im Winter oder danach im Sommer ablösefrei gehen zu können. Fakt ist aber, dass sich der OFC und Angelo korrekt verhalten und nicht Alzenau auf mich angesprochen haben. Der Wunsch und die Initiative zum Wechsel kam alleine von mir. Ich wollte wieder in professionellen Strukturen trainieren, in Alzenau ist das nicht gegeben. Aber ich bin dem Verein sehr dankbar für das halbe Jahr. Es war eine geile Zeit. Anders, kleiner, aber geil.

Kickers Offenbach : Serkan Firat über die OFC-Fans

Wie lange haben Sie beim OFC unterschrieben?

Der OFC hat keine Details veröffentlicht, daran halte ich mich.

Bei Alzenaus 2:0-Sieg in Offenbach zogen Sie sich den Unmut der OFC-Fans zu. Wirkt das noch nach?

Im Spiel war es sehr hart, zumal meine Mutter im Stadion war. Aber ich habe versucht, ruhig zu bleiben – und mit etwas Abstand weißt du: Es ist Fußball, die Fans stehen einfach zu ihrem Team. Aber klar ist auch: Manches, was vom Platz auf die Tribünen transportiert wird, stimmt so einfach nicht.

Müssen Sie mit Richard Weil ein Gespräch führen, nachdem Sie sein Trikot zerrissen hatten?

Genau das meine ich. An dieser Szene war ich gar nicht beteiligt. Insofern müssen wir nichts klären (lacht). Aber ich weiß, dass es vielleicht etwas dauert, bis ich mich bei dem einen oder anderen wieder ins Herz gespielt habe.

Kickers Offenbach (OFC): Serkan Firat über Zeit in Alzenau

Aufstiegsanwärter OFC ist nahe an die Abstiegsregion gerutscht, der Traum vom Hessenpokal-Sieg und der Teilnahme am DFB-Pokal geplatzt. Was ist diese Saison noch drin?

Das erste Ziel ist eine gute Vorbereitung, in der sich die Trainer und die Mannschaft aufeinander einspielen müssen. Ich kenne Angelos Art, Fußball zu spielen. Wenn uns das gelingt, kann etwas Geiles entstehen. Das Team kann das Bild des ersten Halbjahres korrigieren und dann mit einem guten Gefühl in die neue Saison gehen.

Welche Erfahrungen aus Alzenau können Sie in Offenbach einbringen?

Ich bin auf dem Platz sehr leidenschaftlich, aber halt eher kein Kapitän. In Alzenau aber musste ich lernen, Verantwortung auf und außerhalb des Platzes zu übernehmen. Das möchte ich gerne auch in Offenbach. Meine Erkenntnis aus der Zeit in Alzenau ist: Man kann aus wenig sehr viel machen. In Offenbach möchte ich nun dabei helfen, aus viel noch viel mehr zu machen.

Was wünschen Sie sich für Ihre zweite Zeit beim OFC?

Gesundheit, denn ohne die ist alles nichts. Ich wünsche mir einen geilen Wiedereinstieg, eine schnelle Versöhnung mit den Fans – sofern das überhaupt nötig sein sollte. Und ich wünsche mir, dass ich den Erwartungen an mich gerecht werde.

Das Gespräch führte Jörg Moll.