Abwechslung in ungewohnter Rolle

Offenbach - Das nennt man wohl eine willkommene Abwechslung: Nachdem es Marco Ferukoski beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach zuletzt nicht mehr in den Kader geschafft hatte, durfte der gebürtige Frankfurter nun innerhalb von vier Tagen gleich zweimal für die U21-Auswahl Mazedoniens in Testspielen ran - jeweils auf einer ungewohnter Position.

Bei der 0:1-Niederlage gegen Serbien wurde der offensive Außenspieler in der 82. Minute als linker Verteidiger eingewechselt und machte seine Sache so gut, dass er beim 2:0 gegen Montenegro auf dieser Position durchspielte. Ferukoski, der aus der OFC-Jugend stammt, spielt seine zweite Saison bei den Profis. Nach drei Einsätzen in Folge (gegen Saarbrücken, in Stadtallendorf sowie gegen Steinbach) saß er in den vergangenen sechs Spielen nur auf der Bank oder Tribüne. (cd)