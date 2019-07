Kickers Offenbach testen gegen AFC Wimbledon: Gegner mit besonderer Historie

Die Offenbacher Kickers erwarten am Samstag Besuch aus England. Mit dem AFC Wimbledon gastiert ein Team mit ganz besonderer Historie auf Biebers Höhen.

Offenbach - Der Klub aus dem Londoner Stadtteil Wimbledon spielt seit der Saison 2016/17 in der Football League One, der dritthöchsten Division in England. Ursprünglich vor 130 Jahren als FC Wimbledon gegründet, erreichte der Verein in den 1980er-Jahren nach drei Aufstiegen in Folge die erste englische Liga und gewann 1988 den FA-Cup gegen den FC Liverpool. Unvergessen ist aus dieser Zeit die als „Crazy Gang“ berüchtigte Mannschaft um Spieler wie Vinnie Jones oder John Fashanu, die mit ihrer rüden Spielweise die Gegner in Angst und Schrecken versetzte.

Doch der Erfolg währte nicht lange. Im Jahr 2000 stieg der FC Wimbledon aus der ersten Liga ab und kämpfte fortan gegen die Insolvenz. In der Folge beschlossen die Klubeigentümer den Verein in die 80 Kilometer nordwestlich von London gelegene Trabantenstadt Milton Keynes umzusiedeln. Als Milton Keynes Dons trat der Klub ab 2004 in der Football League One an.

AFC Wimbledon: Sechs Aufstiege in 15 Jahren – Ein Verein von Fans für Fans

Ein schwerer Schlag für die Anhänger des FC Wimbledon, die diese Entscheidung nicht akzeptieren wollten und ihren Verein als AFC Wimbledon neu gründeten. In der neunten Spielklasse begannen sie von vorne, in einer neuen Spielstätte im Londoner Stadtteil Kingston upon Thames, nur vier Kilometer von Wimbledon entfernt. Gleich die erste Partie wollten 5.000 Fans sehen. Obwohl fast sämtliche Profiklubs in England Kapitalgesellschaften sind, wurde der AFC Wimbledon bewusst als Verein von Fans für Fans gegründet. So liegen noch heute 90 Prozent der Anteile bei der Treuhandgesellschaft der Wimbledon-Supporter.

Nach sechs Aufstiegen binnen 15 Jahren spielte der AFC Wimbledon 2016/17 erstmals in einer Liga mit den MK Dons. Eine Spielzeit später wurde dann ein modernes Fußballmärchen wahr, das bei der Neugründung wohl niemand für möglich gehalten hätte: Milton Keynes stieg in die Viertklassigkeit ab, während Wimbledon die Klasse hielt. Nach weniger als zwanzig Jahren hatte der AFC Wimbledon die umgesiedelten MK Dons überflügelt.

Spiel beginnt um 15 Uhr – Tickets im Vorverkauf erhältlich

Im kommenden Jahr hofften sie beim AFC Wimbledon, den eigenen Wurzeln noch ein wenig näher zu kommen. Dann soll das Stadion New Plough Lane mit einer Kapazität für 9.000 Zuschauer eröffnet werden. Es liegt nur wenige hundert Meter entfernt vom alten Plough Lane Stadion des FC Wimbledon, das 2002 abgerissen wurde.

Die Partie der Kickers gegen den AFC Wimbledon wird um 15 Uhr angepfiffen, der Einlass beginnt um 13.30 Uhr. Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf, im OFC-Fanshop, sowie an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Tickets werden für die folgenden Bereiche angeboten:

Haupttribüne Block 8, 9,12,13: 16€ (ermäßigt 14€) Block 10,11: 20€ (ermäßigt 18€)

Waldemar-Klein-Tribüne Block 2: 10€ (ermäßigt 8€)

