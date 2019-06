OFC verpflichtet Torhüter Mario Seidel

Die Offenbacher Kickers haben Mario Seidel vom 1. FC Magdeburg verpflichtet. Damit beginnt nun beim OFC der Kampf um den Stammplatz zwischen den Pfosten.

Offenbach - Der Torhüter Mario Seidel hat bei Kickers Offenbach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Dieser verlängert sich bei einem Aufstieg in die 3. Liga um ein Jahr. "Ich freue mich, wieder für einen Traditionsverein zu spielen. Zwei Aufstiege durfte ich in meiner Karriere bereits feiern und nun möchte ich meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison der Kickers beitragen", so der 24-Jährige.

Seidel mit Einsätzen in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal

Seidel stammt aus der Jugend des FC Erzgebirge Aue. Im Sommer 2017 wechselte er zum 1. FC Magdeburg, für den er unter anderem in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal bei insgesamt fünf Pflichtspielen zum Einsatz kam. Mit dem 1. FC Magdeburg wurde Seidel in der Saison 2017/18 Meister der 3. Liga und schaffte damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

OFC: Sportlicher Wettkampf im Tor

Auf dem Bieberer Berg kämpft der 1,87 Meter große Torwart mit den beiden Neuzugängen Dominik Draband und Luka Losic um den Stammplatz zwischen den Pfosten. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mario einen Torwart gefunden haben, der unser Torhüter-Team optimal komplettiert. Wir sind sehr gespannt darauf, was unsere neuen Schlussmänner anbieten werden. Es wird ein sportlicher Wettkampf, der uns die Entscheidung bezüglich der Nummer 1 sehr schwer machen wird", so OFC-Torwarttrainer Rene Keffel.

