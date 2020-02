Bester OFC-Torschütze nach „gravierendem Vorfall“ entlassen

Paukenschlag bei Kickers Offenbach. Nach einem Zweikampf mit Luigi Campagna wurde der beste OFC-Torschütze Nejmeddin Daghfous fristlos entlassen.

Offenbach – Am Samstag hatte Angelo Barletta, der Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, noch die Professionalität des nicht in die Startformation berufenen Nejmeddin Daghfous gelobt. Gestern zeigte der erfahrene Offensivspieler im Training jedoch offenbar alles andere als professionelles Verhalten. Schlimmer noch: Er war an einem „gravierenden Vorfall“ beteiligt, wie Geschäftsführer Thomas Sobotzik betonte.

Zu Details wollte sich der 45-Jährige nicht äußern. Die Verfehlung von Daghfous sei jedoch so drastisch gewesen, dass er den mit sechs Treffern besten OFC-Torschützen dieser Saison „fristlos entlassen“ habe. Laut Sobotzik könne die Sache für den ehemaligen Bundesliga-Profi noch ein „juristisches Nachspiel“ haben.

Kickers Offenbach: Nejmeddin Daghfous nach Zweikampf mit Luigi Campagna fristlos entlassen

Informationen unserer Zeitung zufolge hatte es im Training einen Zweikampf zwischen Daghfous sowie Luigi Campagna gegeben, in dessen Folge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Barletta unterbrach daraufhin das Training und schickte die zwei Streithähne in die Kabine. Auf dem Weg dorthin eskalierte die Situation.

Daghfous habe Campagna in den Schwitzkasten genommen und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Folge sei eine blutende und gebrochene Nase gewesen. Daghfous selbst wollte sich gestern zu dem Vorfall nicht äußern. Er müsse das alles erst einmal sacken lassen, sagte der eher introvertiert wirkende 33-Jährige.

Personallage bei Kickers Offenbach angespannt

Ob Campagna ausfallen wird, war gestern unklar. Die Personallage war letzt ohnehin arg angespannt. Beim 3:0-Heimsieg gegen Bahlingen hatte der eigentlich aussortierte Matias Pyysalo als 16. Feldspieler auf dem Bogen gestanden. Gegen Hoffenheim II (Samstag, 14 Uhr) kehrt eventuell zumindest Moritz Hartmann zurück. Sobotzik schloss ein Umdenken im Fall Daghfous trotz des kleinen Kaders aus: „Bevor wir so etwas tolerieren, setzen wir drei U19-Spieler ein.“

Unterdessen hat der OFC für 4. März gleich zwei Tests vereinbart. Um 14 Uhr geht es zunächst am Wiener Ring gegen den FCA Darmstadt (Kreisoberliga Darmstadt/Gross-Gerau). Ab 19 Uhr heißt der Gegner auf dem Sportplatz des JSK Rodgau dann FC Hanau 93 (Hessenliga).