Lucas Albrecht verlängert Vertrag beim OFC

Nun ist es offiziell: Kickers Offenbach hat den Vertrag mit Abwehrspieler Lucas Albrecht um ein Jahr bis zum Sommer 2020 verlängert.

Wir hatten es bereits angekündigt, nun folgte die offizielle Bestätigung: Kickers Offenbach und Lucas Albrecht haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2020 geeinigt. "Ich freue mich, mindestens ein weiteres Jahr Teil dieses tollen Vereins zu sein. Ich habe mich in Offenbach von Anfang an wohlgefühlt und freue mich immer wieder aufs neue, auf dem Bieberer Berg aufzulaufen", so der 28-Jährige nach der Vertragsverlängerung.

Sollte der OFC am Ende der Saison 2019/20 in die 3. Liga aufsteigen, verlängert sich der Vertrag des 28-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr.

Der gebürtige Neubrandenburger kam in seiner ersten Spielzeit auf dem Bieberer Berg bereits in 22 Pflichtspielen zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach Offenbach im Juli 2018 war Lucas Albrecht unter anderem für Hansa Rostock und Hessen Kassel aktiv.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel ist zufrieden: "Wir freuen uns sehr, dass Lucas sich für ein weiteres Jahr für den OFC entschieden hat. Er ist auf und neben dem Platz eine Persönlichkeit, an dem sich gerade unsere jungen Spieler orientieren können."

