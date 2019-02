OFC-Vizepräsident Relic hofft auf Verständnis der Mitglieder

Offenbach – Die Liste ist lang. 19 Punkte umfasst die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der Offenbacher Kickers, die am Dienstag (19 Uhr) in der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim stattfindet. Die Einladung gilt auch für den Folgetag, aber nur „rein vorsorglich“. Von Christian Düncher

Damit, dass es so lange dauert, rechnet niemand, zumal die Liste auf den ersten Blick wenig Brisanz birgt. Anpassung der Mitgliedsbeiträge – das ist natürlich immer ein Diskussionsthema. Aber sonst? Für Gesprächsstoff könnte ein Thema sorgen, das nicht direkt auf der Tagesordnung zu finden ist: der gerade vollzogene Verkauf von GmbH-Anteilen an Gläubiger und Ex-Präsident Dr. Frank Ruhl. Im Umfeld ist der Vorwurf zu hören, man habe die Jahreshauptversammlung (wie übrigens schon 2018) bewusst erst für Februar terminiert, um Diskussionen über den Deal aus dem Weg zu gehen. Vizepräsident Michael Relic ist diesbezüglich aber gelassen: „Ich glaube, die Mitglieder wissen, dass es nötig war, das Problem zu lösen, um in ruhiges Fahrwasser zu kommen. Weitere Sachen folgen im Laufe des Jahres.“

Details nennt Relic nicht, stellt aber klar, dass durch die Einigung mit Dr. Ruhl, der auf Forderungen gegen den OFC verzichtet, Rechtssicherheit herrscht, was Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern vereinfache. „Das war eine große Baustelle“, betont Relic. „In Gesprächen wurde uns immer wieder gesagt, der OFC sei ein Grundstück mit verseuchtem Boden. Wir sollten das erst in Ordnung bringen. Ich bin froh, dass das erledigt ist.“

OFC-Mitglieder wünschen mehr Transparenz

Der Vizepräsident hat freilich mitbekommen, dass sich einige Mitglieder im Fall Dr. Ruhl mehr Transparenz gewünscht hätten. Man habe die so wichtige Einigung jedoch nicht gefährden wollen, so Relic. „Das ist schwierig zu verstehen, aber wir konnten nichts sagen. Es war zu gefährlich.“ Die Kritik nahmen die Verantwortlichen in Kauf. „Manchmal muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen.“ Zum Wohl des OFC.

Die Einigung mit Dr. Ruhl sei aber lediglich einer von „vier Bausteinen“, wie Relic betont. Es gilt außerdem, die Schulden weiter abzubauen, ein sportlich konkurrenzfähiges Team aufzustellen sowie einen Plan für die Zukunft zu entwickeln. Zu diesem Plan gehört auch die Besetzung des verwaisten Präsidentenpostens, allerdings nicht kurzfristig: „Wir werden in den nächsten Monaten dafür sorgen, dass wir uns hier ordentlich aufstellen können.“

OFC gewinnt Test gegen Viktoria Aschaffenburg: Bilder Zur Fotostrecke

Zu diesem Amt beim OFC hatte sich kürzlich auch Rudi Völler geäußert. „Oder ich mache was Verrücktes und werde Präsident von Kickers Offenbach. Das ist mein Verein“, hatte er gesagt, nachdem er über seine Pläne nach dem Job als Sportdirektor in Leverkusen gefragt worden war, den er in ein, zwei Jahren aufgeben will. Auf Relic’ Smartphone quoll daraufhin der Posteingang über. „Ich habe irgendwann aufgehört, die Nachrichten zu lesen. Jeder, der es gesehen hat, weiß, wie Rudi Völler das gemeint hat. Würde ein Mann wie er beim OFC aufschlagen, wäre das natürlich wie ein Lottogewinn. Aber ich denke, er unterstützt uns bereits im Rahmen dessen, was er kann.“

Bestätigt werden sollen am Dienstag zwei neue, prominente Mitglieder des Verwaltungsrats: Neben Prof. Jürgen Weber (einst Vorstandsvorsitzender von Sponsor Sparda Bank Hessen) gehört auch Peter Tauber (CDU, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium) dem Gremium an. Durch sie erhalte man „Dynamik und Qualität“, lobt Relic.