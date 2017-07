OFC zweimal live im TV zu sehen

Offenbach - Die Offenbacher Kickers werden kommende Saison zweimal live im TV zu sehen sein. In beiden Fällen handelt es sich um ein Hessenderby.

OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori bestätigte auf Anfrage, was wir bereits gestern verkündet hatten: Das Mainderby der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen den Kickers und Drittliga-Absteiger FSV Frankfurt wird live vom TV-Sender Sport1 übertragen und wurde daher von Samstag, 23. September (14 Uhr), auf Montag, 25. September, verlegt. Anpfiff ist um 18.15 Uhr. Grund für die ungewöhnliche Zeit, die vor allem bei Stadionbesuchern auf Kritik stößt, ist laut Fiori die Tatsache, dass an diesem Tag zwei Regionalliga-Spiele am Stück gezeigt werden und für die Südwest-Staffel nur der frühere Termin frei gewesen sei. „Der FSV und wird haben das bemängelt, aber es geht nicht anders“, sagte der OFC-Geschäftsführer. Er geht davon aus, dass zu dieser Partie nun weniger Zuschauer kommen werden. „Wir bekommen zwar Geld für die TV-Übertragung, aber das wird sich höchstens die Waage halten“, so Fiori.

Auch das letzte Kickers-Punktspiel des Jahres wird live von Sport1 übertragen: Die Partie beim KSV Hessen Kassel wurde daher von Samstag, 9. Dezember (14 Uhr), auf Sonntag, 10. Dezember (15 Uhr), verlegt. (cd)

Bilder: Kickerstag auf dem Wilhelmsplatz Zur Fotostrecke

