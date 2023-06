Kickers Offenbach: Parallelen zur letzten Aufstiegssaison

Von: Christian Düncher

„Wir sind wohl das älteste Trainerteam der Liga“, sagt Coach Christian Neidhart (rechts, 53) über sich, Assistent Jouke Faber (links, 61) und Torwarttrainer Rene Keffel (55). In der Mitte: Der älteste OFC-Spieler, Dimitrij Nazarov (33). © Harald Bremes

Die Zugänge des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach bringen reichlich Erfahrung mit. Das Alter spielte bei der Auswahl aber keine Rolle, betont Sport-Geschäftsführer Christian Hock. Mit einem mit Routiniers gespickten Kader ist der OFC aber schon einmal gut gefahren.

Offenbach – Christian Neidhart ist sich der Gefahren, die bei der Zusammenstellung eines derart ambitionierten Kaders lauern, bewusst. „Man darf nicht zu viele Häuptlinge haben“, weiß der neue Trainer der Offenbacher Kickers. Andernfalls könne es passieren, dass man sich „die Pfeile gegenseitig in den Rücken schießt“. Um dem vorzubeugen, hat Neidhart quasi als erste Amtshandlung klare Regeln aufgestellt. Eine lautet: „Man muss innerhalb einer Mannschaft gegenseitig gönnen können.“ Anders ausgedrückt: Neid und Missgunst haben im Team nichts zu suchen. Alles ist dem Erfolg unterzuordnen. „Es geht um das Endprodukt“, sagt der Coach.

An potenziellen Leitwölfen mangelt es nicht im Kader des Fußball-Regionalligisten. Ronny Marcos war vergangene Saison ein paar Mal Kapitän und hat betont, Verantwortung übernehmen zu wollen. Björn Jopek und Maximilian Rossmann reden regelmäßig Klartext und Sebastian Zieleniecki, der Spielführer der vergangenen Saison, steht ja auch noch unter Vertrag, wenngleich es um ihn Wechselgerüchte gibt und er weiterhin krankgeschrieben ist. Hinzu kommen die in der Pressemitteilung des OFC explizit als Führungsspieler bezeichneten Zugänge Johannes Brinkies (war zuletzt Kapitän beim FSV Zwickau), Dimitrij Nazarov (trug beim FC Erzgebirge Aue teilweise die Spielführerbinde), Leon Müller und Kristjan Arh Cesen sowie Marcos Alvarez, der verpflichtet wurde, weil er „mit seinem Auftreten eine Mannschaft mitreißen kann“. Zudem wäre da noch Rückkehrer Sascha Korb, der beim VfR Aalen ebenfalls teilweise Kapitän war.

Müller (22) und Arh Cesen (25) fallen altersmäßig etwas aus dem Rahmen. Die restlichen erwähnten Spieler werden bald 30 oder haben diese Marke bereits überschritten. Auffallend ist auch: Der Altersschnitt der acht externen Zugänge liegt bei 27 Jahren, was recht hoch ist. Alleine Nazarov (33), Alvarez (31) und Brinkies (30) bringen es zusammen auf 285 Zweit- und 533 Drittligaspiele. Mehr Erfolg durch mehr Erfahrung? „Ich glaube nicht, dass das eine neue Ausrichtung ist“, betonte Christian Hock, Sport-Geschäftsführer der Kickers. Ihm sei „nicht wichtig, ob jemand 20, 28 oder 33 Jahre alt ist. Am Ende des Tages zählen die Qualität und die Leistung, die man vom Spieler oder Mitarbeiter erwarten kann“. Bei allen Zugängen habe der Leistungsgedanke im Vordergrund gestanden – und die Frage, „wie die Zusammenarbeit funktionieren kann“, so Hock. „Da ist es egal, ob einer jünger oder älter ist.“

Der Altersschnitt des Kaders ist sogar minimal gesunken – von 25,9 auf 25,4 Jahre. Dafür sind allerdings weniger Mittzwanziger dabei. Und so ließe sich locker eine formidable Elf mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren aufstellen. Das erinnert etwas an die letzte Aufstiegssaison. 2004/05 war der OFC unter anderem mit Cesar Thier (36), Markus Happe (32), Bruno Akrapovic (36), Veselin Gerov (34) und Sasa Ciric (36) erfolgreich. Trainer war Hans-Jürgen Boysen, der nun im Aufsichtsrat sitzt, auch damit sich teure Missverständnisse wie die Verpflichtung Philipp Hosiners (34, inzwischen Austria Wien II) in der Winterpause der Saison 2021/22 nicht wiederholen. Entscheidend sind nicht Alter oder Vita, sondern ob die Typen passen. Siehe: Spvgg. Unterhaching. Deren Team hatten in den erfolgreichen Aufstiegsspielen gegen Cottbus (2:1, 2:0) einen Altersschnitt von mehr als 30 Jahren.

OFC mit Staude, aber ohne Nazarov gegen Erlensee Der OFC wird am Samstag (18 Uhr) im ersten Vorbereitungsspiel in Altenstadt-Oberau gegen Hessenligist 1.FC Erlensee einen Kandidaten für die letzte Kaderstelle testen: den offensive Linksaußen Keanu Staude. Der 26-Jährige (86 Zweit- und 22 Drittligaspiele für die Würzburger Kickers und 1860 München) trainiert seit Donnerstag mit. Nach dem Wochenende soll eine Entscheidung fallen. Zuletzt war Staude auch infolge des Verdacht auf eine Herzbeutelentzündung, die ihn zu einer siebenmonatigen Pause zwang, ein Jahr vereinslos. Beim Test auf Kunstrasen gegen Erlensee fehlen wird Zugang Dimitrij Nazarov, der noch etwas an den Nachfolgen einer Bänderverletzung leidet. (cd)