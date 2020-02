Kevin Pezzoni wechselt zum FC Gießen - OFC enttäuscht in Offensive

Kevin Pezzoni wechselt Kickers Offenbach und wechselt zum FC Gießen. Der OFC enttäuscht derweil in Offensive.

Side – Hinten stabil, vorne ausbaufähig - aber laut Trainer Angelo Barletta „auf einem sehr guten Weg“. So präsentierte sich Kickers Offenbach am Freitag im ersten Testspiel im Trainingslager im türkischen Side.

Beim 0:0 gegen den mazedonischen Erstligisten FC Struga kamen für den Tabellenzehnten der Fußball-Regionalliga Südwest 18 Akteure zum Einsatz. OFC-Coach Barletta verzichtete neben Stammtorwart Dominik Draband und dem dritten Torhüter Felix Ferahyan auf Winterzugang Pelle Hoppe (Hüftschmerzen) und Manolo Rodas (Knieprobleme).

Kickers Offenbach: Kevin Pezzoni verlässt den OFC

Hektische Betriebsamkeit herrschte am letzten Tag der Wintertransferperiode im mobilen Büro von Thomas Sobotzik auch in Bezug auf mögliche Vertragsauflösungen. Regionalligarivale FC Gießen hat am Abend OFC-Verteidiger Kevin Pezzoni als Zugang vermeldet. Auch mit Mittelfeldspieler Matias Pyysalo war der OFC-Geschäftsführer in den Gesprächen über eine Vertragsauflösung weit vorangeschritten, ohne die Trennung aber offiziell zu bestätigen. Dagegen hat sich ein Engagement von Julian Scheffler beim Ligarivalen Bayern Alzenau zerschlagen. Der Aufsteiger verzichtete auf eine Verpflichtung des Linksverteidigers, der in dieser Saison nur einmal 40 Minuten für den OFC zum Einsatz kam (1:1 in Gießen).

„Die Mannschaft hat die an sie gestellten Aufgaben gut umgesetzt“, lobte Barletta nach dem Testspiel. Die Abwehrreihe vor Torwart Mario Seidel - Stammkeeper Dominik Draband wird am Montag (15 Uhr Ortszeit) gegen Austria Klagenfurt 90 Minuten spielen - stand stabil. „Ich habe keine echte Torchance für Struga gesehen“, meinte Barletta. Auch mit der Arbeit im Mittelfeldzentrum und den schnellen Balleroberungen war der Ex-Profi einverstanden.

+ Bemüht, aber glücklos im Abschluss: OFC-Rückkehrer Serkan Firat setzt im Testspiel gegen den FC Struga vor malerischem Hintergrund zum Schuss an. © Scheiber

Kickers Offenbach: Winterzugang Tim Dierßen zeichnet sich aus

Dabei zeichnete sich auch Winterzugang Tim Dierßen aus. Was fehlte, war die Belohnung in Form eines Treffers. Am nächsten kam ihm Moritz Reinhard. Der Mittelstürmer war nach Vorarbeit von Marco Schikora zur Stelle (83.) - sein Tor wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung abgepfiffen. Richtig zwingend aber wurden die Kickers kaum. Distanzschüsse von Nejmeddin Daghfous und Rückkehrer Serkan Firat waren die Highlights. „Wir arbeiten darauf hin, gegen Aalen topvorbereitet zu sein“, gibt sich Barletta noch gelassen. Im Nachholspiel am 15. Februar sollte der OFC - mit 24 Treffern die siebtschlechteste Offensive der Liga - mehr Gefahr ausstrahlen. jm

OFC: Seidel - Vetter (46. Schikora), Albrecht (69. Tiliudis), Lovric (46. Zielenecki), Marcos (60. Lemmer) - Firat (46. Dierßen), Campagna (46. Garic), Weil (60. Firat), Daghfous - Reinhard (46. Hecht-Zirpel), Hartmann (69. Reinhard)