Kickers Offenbach: Schienenspieler legt Vorwärtsgang ein

Kickers Offenbachs 21-jähriges Eigengewächs Vincent Moreno Giesel glänzt beim 5:2-Heimsieg gegen den Bahlinger SC als Torschütze und Vorbereiter

Offenbach – Sechs Akteure haben in dieser Saison in allen sieben Spielen der Fußball-Regionalliga Südwest für Kickers Offenbach auf dem Platz gestanden. Neben Torwart Johannes Brinkies, Defensivallrounder Jayson Breitenbach sowie den Offensivkräften Keanu Staude und Mike Feigenspan haben auch zwei Youngster in allen Partien mitgewirkt: Jan Urbich (19) und Vincent Moreno Giesel (21).

Die Entwicklung von Angreifer Jan Urbich ist natürlich die große Überraschung der bisherigen Saison. Den U19-Torjäger des FV Biebrich hatte keiner auf der Rechnung. Dass aber Vincent Moreno Giesel sich nicht nur zu einem Stammspieler auf der rechten Außenbahn, sondern einem absoluten Leistungsträger entwickeln würde, hatte durchaus auch nicht jeder auf der Rechnung.

Erstaunlich ist vor allem seine Entwicklung im Spiel nach vorne. Der gebürtige Hanauer, seit 2014 im Trikot des OFC, hatte schon in der vergangenen Saison seinen Mehrwert für die Mannschaft deutlich erhöht, kam 25 Mal zum Einsatz. Mit seiner läuferischen und kämpferischen Qualität, seiner Zweikampfstärke und seiner Mentalität hatte er sich in den Fokus gespielt. Einziges Manko: Im Spiel nach vorne haperte es noch öfter, lediglich zwei Vorarbeiten standen für ihn zu Buche - eine davon ebenfalls gegen Bahlingen (2:1 am 19. Mai dieses Jahres).

Nun legt der rechte Schienenspieler immer öfter erfolgreich den Vorwärtsgang ein. Nach sieben Partien in dieser Spielzeit stehen zwei Vorlagen und zwei Treffer zu Buche. Beim 5:2 gegen den Bahlinger SC war Moreno Giesel mit einem Traumtor aus 23 Metern in den Winkel sowie zwei Assists der Matchwinner und holte sich verdient das Lob seiner Teamkollegen ab. „Wahnsinn, was der Junge auf der rechten Bahn abreißt“, meinte der zweifache Torschütze Marcos Alvarez, der selbst beim 1:0 von Moreno Giesels Übersicht profitierte.

Mit einem breiten Grinsen, aber auch völlig entkräftet war dieser kurz vor Schluss aus der Partie gegangen und durfte sich des Lobes seines Trainers sicher sein. „Läuferisch, aus der Tiefe heraus eine überragende Leistung“, meinte Christian Neidhart: „Vincent hat sehr viel geackert über die Seite und dann entschlossen das Tor gemacht.“ Dass er gegen Ende – nicht als einziger Offenbacher – am Ende war, entging auch Neidhart nicht. „Die Jungs haben alles für den Sieg gegeben, da darfst du auch mal Krämpfe haben.“ Moreno Giesel erholte sich schnell, genoss die Ovationen der Fans – und erklärte seine erstaunliche Entwicklung zum zweitbesten Scorer nach Dimitrij Nazarov (2 Treffer/vier Vorlagen): „Ich habe das Selbstvertrauen, dann klappen die Dinge besser. Und ich freue mich, dass ich der Mannschaft so helfen kann.“

Herausragend dabei seine Vorarbeit zum 4:0 durch Jan Urbich, als er aus der Tiefe los sprintete, mit dem Außenrist den Ball dem Gegner durch die Beine spielte und dann präzise nach innen passte. „Das hat er sehr stark gemacht“, lobte auch Sportgeschäftsführer Christian Hock, der nun den nächsten Schritt in der Entwicklung Moreno Giesels fördern will. „Jetzt gilt es noch, die Balance zwischen Abwehrarbeit und Offensivdrang zu optimieren.“ Gelingt ihm das auch noch, könnte Moreno Giesels Weg, dessen Vertrag im Sommer 2024 endet, noch steiler nach oben führen. Gedanken an die Zukunft schiebt er beiseite. „Wir müssen jetzt dranbleiben“, sagt er stattdessen und richtet den Blick schon aufs Derby beim FSV Frankfurt (Samstag, 16 Uhr).

