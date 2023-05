Kickers Offenbach: Schlechteste Saison droht

Von: Christian Düncher

Wieder spielberechtigt: Rafael Garcia (Mitte), der im Hinspiel als Joker den 2:1-Siegtreffer erzielt hatte, kehrt gegen den Bahlinger SC nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Kickers Achter – mit 49 Punkten aus 32 Spielen (14 Siege, sieben Remis, elf Niederlagen) bei 45:37 Toren. © hübner

Christian Hock, neuer Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, nimmt das Team vor letztem Heimauftritt in die Pflicht. Denn: Es droht die schlechteste Saison seit Zugehörigkeit zu dieser Spielklasse. Das soll natürlich vermieden und stattdessen das „OFC-Feuer“ wieder entfacht werden.

Offenbach – Es ist im Fußball eigentlich gelebte Tradition, vor dem letzten Heimauftritt der Saison Spieler offiziell zu verabschieden, die den Club nach Rundenende verlassen. Bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wird man jedoch morgen Abend vor der Partie gegen den Bahlinger SC (19 Uhr) auf dieses Prozedere verzichten. Offizielle Begründung: Erst soll der neue Geschäftsführer Sport, Christian Hock, Gespräche mit allen Spielern führen. Das soll kommende Woche, Dienstag und Mittwoch, erfolgen. „Es soll jeder wissen, woran er ist“, sagte Hock im vereinseigenen Kickers-TV.

In einigen Fällen steht die Entscheidung aber offenbar schon fest. Neben Dejan Bozic werden sicher auch Jost Mairose und Shako Onangolo keinen neuen Vertrag erhalten. Aber auch Spieler, die ein über das Rundenende hinaus gültiges Arbeitspapier haben, stehen vor dem Absprung. Unter anderem soll Semir Saric mit seiner Situation unzufrieden sein und den OFC gerne verlassen wollen.

Ein weiterer Grund für den Verzicht auf eine Verabschiedung scheidender Spieler vor dem letzten Heimauftritt der Saison wird wohl sein, dass man den Akteuren, die auf dem Weg sind, eine historisch schlechte Runde zu absolvieren, Pfiffe der erbosten Fans ersparen möchte. Aktuell ist der in der Liga seit acht Partien sieglose und seit vier Partien torlose OFC Achter. Hält die Talfahrt an, könnte es theoretisch noch bis auf den zehnten Rang gehen, den derzeit Gegner Bahlingen belegt. Schlechtere Endplatzierungen hatten die Kickers in der Regionalliga Südwest erst einmal (siehe Kasten): 2016/17 wurde man unter Trainer Oli Reck Zwölfter, aber nur aufgrund des insolvenzbedingten Abzugs von neun Punkten. Zählt man diese hinzu, wäre der OFC auf Platz sechs gelandet.

Hocks „wichtigste Aufgabe“ ist es zwar eigener Aussage zufolge, die Trainersuche zu forcieren und einen Kader aufzustellen, mit dem man gut gewappnet ist für kommende Saison. Er weiß aber auch, dass es wichtig ist, „mit einem guten Gefühl“ in die Sommerpause zu gehen. Die Mannschaft kann und soll ihren Teil dazu beitragen. „Ich wünsche mir einen Heimsieg. Im letzten Heimspiel muss man brennen und zeigen, dass die Kritik vielleicht ein stückweit unberechtigt war“, sagt der neue Sportchef. Die Mannschaft habe ihr Potenzial zuletzt nicht abgerufen, in den letzten zwei Partien der Saison aber „die Möglichkeit, das OFC-Feuer wieder zu entfachen“.

Hock deutete an, dass alle Akteure auf Bewährung sind: „Die Spieler müssen mir zeigen, dass sie unbedingt beim OFC spielen wollen.“ Bei der jüngsten 0:2-Pleite in Mainz (Hock: „Das war eine sehr, sehr dünne Vorstellung und nicht das, was der OFC-Fan sehen will. Und ich schon gar nicht.“) hatte er „große Defizite“ in Sachen Tempo, Mentalität und Siegeswille ausgemacht. Wenn etwas schlecht war, müsse man am nächsten Spieltag zeigen, dass man es besser machen will. Es sei daher seine Aufgabe, „Spieler zu finden, die nicht in ein Loch fallen, sondern widerstandsfähig sind“. In den eigenen Reihen und extern. Er will eine Mannschaft sehen, „die auf den Platz geht, um Spiele zu gewinnen“. Ob das sofort gelingt? „Das ist eine große Aufgabe“, weiß Hock.

Kickers sollen gegen Bahlingen „Gras fressen“ / Bozic und Feigenspan im Kader? Die Zeit drängt. Daher hat der neue Geschäftsführer Sport der Offenbacher Kickers, Christian Hock, auch den Feiertag für Gespräche genutzt. Am Mittwoch hatte er sich mit Präsident Joachim Wagner getroffen, am Dienstag der Mannschaft vorgestellt. „Es waren gute Worte“, berichtete Flügelspieler Dominik Wanner. Was Hock von der Mannschaft morgen Abend (19 Uhr) im letzten Heimspiel der Saison gegen den Bahlinger SC erwartet, ist klar und deckt sich inhaltlich mit der Forderung, die Wanner zuletzt bei einem Fantreffen gehört hatte: „Es fiel dort mehrfach der Satz: ,Ihr müsst Gras fressen.‘ So wollen wir auch ins Spiel gehen.“ Man wolle den Fans „etwas zurückgeben“. Am besten in Form eines Sieges. Es wird insofern spannend sein, ob Dejan Bozic und Mike Feigenspan, die beide in Mainz nur auf der Tribüne gesessen hatten, obwohl sie körperlich fit waren, in den Kader zurückkehren. cd Über die Partie gegen Bahlingen berichten wir per Liveticker auf op-online.de