OFC: Gerrit Gohlke verlässt den Verein - spätestens zum Saisonende

Gerrit Gohlke wird Kickers Offenbach verlassen. Spätestens ab Sommer wird der Innenverteidiger eine neue Herausforderung suchen.

Offenbach - Der OFC hat eine Abgang zu verzeichnen. Innenverteidiger Gerrit Gohlke hat den Verein informiert, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der Spieler überbrachte am Neujahrstag Cheftrainer Angelo Barletta telefonisch seine Entscheidung. Er habe bereits einen Vertrag bei einem Drittligisten unterschrieben und werde spätestens in der neuen Saison eine Liga höher spielen.

Kickers Offenbach: Gohlke seit 2018 im Profikader

Gerrit Gohlke stammt aus der Jugend von Kickers Offenbach und steht seit Juli 2018 im Profikader des OFC. In der aktuellen Spielzeit kommt er auf elf Pflichtspiele und insgesamt 809 Einsatzminuten.

OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik zeigt sich enttäuscht über den Abgang: „Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass uns Gerrit Gohlke am Neujahrstag informiert hat, einen Vertrag bei einem anderen Verein unterschrieben zu haben. Die Offenbacher Kickers bedauern dies sehr, da Gerrit gerade als Eigengewächs des OFC eine sehr wichtige Rolle in den künftigen sportlichen Planungen zugedacht war. Unsere Bemühungen, ihn langfristig an unsere Kickers zu binden waren leider erfolglos. Wir müssen Gerrits Entscheidung jedoch schweren Herzens respektieren sowie akzeptieren und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Kickers Offenbach: Zeitpunkt des Wechsels noch unklar

Ob Gerrit Gohlke noch bis zum Ende der Spielzeit beim OFC bleibt und dann ablösefrei geht, oder ob mit einem Verkauf im Winter noch eine Ablöse erzielt werden soll, ist unklar.

In der Jugend des OFC feierte der Innenverteidiger große Erfolge. Er wurde in der Saison 2015/16 Meister der Hessenliga mit der U17 und schaffte damit den Aufstieg in die Bundesliga. Das Trikot des OFC trägt der gebürtige Darmstädter sogar schon seit der U10.

Der erst 20-jährige Gohlke agiert auf dem Spielfeld ruhig und unaufgeregt und für sein junges Alter ziemlich souverän. Beim OFC legte er eine starke Entwicklung hin und ergreift nun die Chance, sein Können eine Liga höher unter Beweis zu stellen.

Von Sascha Mehr