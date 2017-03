OFC verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Offenbach - Wichtige drei Punkte für Kickers Offenbach: Mit einem Sieg gegen die Stuttgarter Kickers hat sich der OFC etwas Luft im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest verschafft.

Wichtiger Sieg für Kickers Offenbach im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest: Mit 2:0 gewann der OFC auf dem heimischen Bieberer Berg gegen die Stuttgarter Kickers. Die Tore erzielten Konstantinos Neofytos (40.) und Dren Hodja (44.), zuvor war Stuttgarts Ryan Malone wegen einer Tätlichkeit mit einer roten Karte des Feldes verwiesen worden.

Dabei fand das Spiel für die Mannschaft von Kickers Offenbach unter denkbar schwierigen Bedingungen statt: Der OFC musste mit dem buchstäblich letzten Aufgebot antreten, da insgesamt neun Spieler verletzt, angeschlagen oder gesperrt ausfielen. Neben Daniel Endres, Robin Scheu, Marco Rapp und Stefano Maier musste Trainer Oliver Reck auf die gesperrten Bryan Gaul und Dennis Schulte verzichten. Maik Vetter brach gestern zudem einen Belastungstest ab, die Knieprobleme ließen jedoch keinen Einsatz zu, und auch Ko Sawada plagten wieder Schmerzen. Zu guter Letzt musste Aaron Frey wegen einer Grippe passen.

So entwickelte sich zunächst ein Kampfspiel, in dem der OFC mehr vom Spiel hatte, die Stuttgarter Kickers aber die etwas besseren Chancen. Doch kurz vor der Pause sollte es turbulent werden: Zunächst wurde Marx von Scepanic im Mittelfeld gefoult, in der anschließenden Rudelbildung stieß der Stuttgarter Ryan Malone den Offenbacher Benjamin Kirchhoff zu Boden und kassierte für diese Tätlichkeit folgerichtig die rote Karte. In Überzahl ging die Mannschaft von Kickers Offenbach durch einen Doppelschlag in Führung: Zunächst erzielte Konstantinos Neofytos mit einem Traumtor in der 40. Minute das 1:0, vier Minuten später legte Dren Hodja mit einem Abstauber noch vor der Pause zum 2:0 nach.

In Überzahl verteidigte der OFC dann den Vorsprung in der zweiten Hälfte sicher und gewann verdient dieses Abstiegsduell. Mit dem Sieg hat sich die Mannschaft von Kickers Offenbach vom Konkurrenten aus Stuttgart etwas abgesetzt und belegt derzeit den 14. Platz in der Regionalliga Südwest. (nb)

Kickers Offenbach: Sebald - Marx, Kirchhoff, Theodosiadis, Stoilas - Maslanka, Göcer - Darwiche (70. Sentürk), Hodja (88. Taylor), Firat - Neofytos (80. Juergens)

Tore: Neofytos (40.), Hodja (44.)

Zuschauer: 5501

