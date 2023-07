Kickers Offenbach siegt standesgemäß in Dudenhofen

Von: Christian Düncher

Vor dem „EVO-Testspiel“ posierten beiden Teams fürs gemeinsame Foto: Kreisoberligist TSV Dudenhofen hatte bei einem Gewinnspiel der Energieversorgung Offenbach das große Los gezogen und durfte die Kräfte mit Regionalligist Kickers Offenbach messen. Das freute vor allem die vielen OFC-Fans in den Reihen den Gastgeber. © Foto: Hübner

Beim EVO-Testspiel zwischen Kreisoberligist TSV Dudenhofen und Regionalligist Kickers Offenbach kommen die rund 500 Zuschauer auf ihre Kosten. Für die Gastgeber war es trotz der 0:17-Niederlage ein „schönes Erlebnis“.

Dudenhofen – Das „EVO-Testspiel“ zwischen dem TSV Dudenhofen und Kickers Offenbach hat trotz des deutlichen Ergebnisses von 0:17 (0:8) auf beiden Seiten für zufriedene Gesichter gesorgt. „Das war ein schönes Erlebnis“, sagte TSV-Spieler Nico Carl bereits in der Pause. „Das ist schon etwas Besonderes. Die Spieler sieht man sonst nur im Stadion oder im Internet. Aber das sind auch nur Menschen. Die waren alle freundlich.“ Auch als er einem Offenbacher einen sogenannten Beinschuss verpasste. „Dass ich einen getunnelt habe, war mein persönliches Highlight“, scherzte Carl und befand: „Wir haben uns eigentlich ganz gut verkauft.“

In der vergangenen Saison hatte der TSV Dudenhofen in der Kreisoberliga gegen die OFC-U21 gespielt, nun ging es gegen die Regionalliga-Profis, die sich letztlich in der Höhe standesgemäß durchsetzten. „Man kann in solchen Spielen vieles falsch, aber auch vieles richtig machen“, sagte Christian Neidhart, der neue Kickers-Trainer. „Man hat einiges von dem gesehen, was wir uns im Training erarbeitet haben, zum Beispiel, wie man gegen einen tief stehenden Gegner den Ball hinter die letzte Kette spielt, oder abbricht, wenn sich die Möglichkeit nicht bietet.“

Neidhart musste auf Damjan Balic (muss eventuell am Sprunggelenk operiert werden), Ronny Marcos (fällt aufgrund einer Zehenverletzung rund zwei Wochen aus) und Dino Kurbegovic (krank) verzichten. Zudem wurden Jayson Breitenbach (soll heute wieder mittrainieren) sowie Zugang Dimitrij Nazarov geschont. Den Offensivspieler plagen weiterhin leichte Probleme mit dem Sprunggelenk. „Wir gehen da auf Nummer sicher und setzen ihn erst ein, wenn alles in Ordnung ist“, sagte Neidhart, der in Dudenhofen zunächst der Jugend eine Chance gab. In der Startelf standen unter anderem Lucas Becker (21), Leon Müller (22), Roko Mrvelj (19), Lucas Albrecht (22), Almin Mesanovic (19) und Jan Urbich (19).

In der Abwehr verzichteten die Kickers in der ersten Hälfte auf einen etatmäßigen Innenverteidiger. „Wir hätten auch keinen benötigt“, sagte Neidhart. Becker, der ebenso wie Björn Jopek durchspielte, hatte quasi nichts zu tun. Auf der Gegenseite hielt Andre Affeldt seinen Kasten nur sieben Minuten sauber, dann eröffnete Mesanovic den Torreigen. Der erst am Montag verpflichtete Keanu Staude erhöhe auf 2:0 (15.) und traf per sehenswertem Freistoß zum 4:0 (20.). „Man hat seine Qualitäten gesehen“, freute sich Neidhart. „Er kann gute Standards schießen, ist stark im Eins-gegen-Eins und hat ein gutes Tempo. Er wird ein Gewinn für uns sein. Das erkennt man auch in so einem Spiele. Wie er sich bewegt...“

TSV-Trainer Dominik Häfner wechselte in der Pause nahezu komplett durch. Lediglich Marco Müller blieb auf dem Platz. „Er ist einer der größten Kickers-Fans bei uns im Team“, scherzte der Coach. Neidhart wechselte in der Pause viermal und nach 55 Minuten erneut viermal. Dem Spielfluss tat das keinen Abbruch. Nach einer Stunde war das Ergebnis zweistellig. In der 73. Minute dann eines der Highlights: Marcos Alvarez behielt an der Grundlinie die Ruhe, lupfte überlegt in den Mitte, wo Mesanovic per Kopf das 13:0 erzielte. Nach dem 17:0 durch Christian Derflinger hatte Schiedsrichter Dominik Magel (VfB Offenbach) ein Einsehen und pfiff pünktlich ab.

TSV Dudenhofen (1. Hälfte): Affeldt; Bepple, Hrbaty, Heinrich, Marvin Müller, Kern, P. Jankowski, Carl, Marco Müller, Klein, Brajko

TSV Dudenhofen (2. Hälfte): Walter; Sonnen, Kafka, Becker, Bott, Fischer, Bergmann, T. Jankowski, Lahfil, Marco Müller, Bosancic

OFC: Becker - Korb (46. Moreno), Müller (46. Rossmann), Jopek, Garcia (55. Arh Cesen) - Mrvelj (55. Wanner), Albrecht (46. Derflinger) - Feigenspan (46. Pfeiffer), Mesanovic, Staude (55. Vuko) - Urbich (55. Alvarez)

SR: Dominik Magel (VfB Offenbach) - Z: 500 - Tore: 0:1 Mesanovic (7.), 0:2 Staude (15.), 0:3 Urbich (17.), 0:4 Staude (20.), 0:5 Urbich (22.), 0:6 Jopek (39./FE), 0:7 Albrecht (43.), 0:8 Pfeiffer (52.), 0:9 Pfeiffer (54.), 0:10 Wanner (61.), 0:11 Vuko (62.), 0:12 Derflinger (63.), 0:13 Mesanovic (73.), 0:14 Rossmann (75.), 0:15 Wanner (78.), 0:16 Derflinger (85.), 0:17 Derflinger (90.)

Gelungener Einstand: Der am Montag verpflichtete Keanu Staude traf beim Test in Dudenhofen doppelt für den OFC. Vorne: TSV-Torhüter Sebastian Walter. F: hübner © Jan Huebner