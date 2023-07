Kickers Offenbach: Staude komplettiert das Puzzle

OFC

Keanu Staude (links) hatte als Gastspieler des OFC im Test gegen Erlensee (4:1) ein Tor erzielt und Trainer Christian Neidhart auch durch sein Pressingverhalten überzeugt. Nun erhielt er einen Vertrag.

Autor Christian Düncher

Flügelspieler Keanu Staude ist der vorerst letzte Zugang des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Es könnte aber noch bis zu drei Abgänge geben. Dann würde der OFC eventuell noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ein Talent fällt derweil verletzt aus.

Offenbach – Rund zweieinhalb Wochen vor dem Saisonauftaktspiel im Stadion Bieberer Berg gegen die Stuttgarter Kickers (4. August, 20 Uhr) hat der Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach die Kaderplanung vorerst abgeschlossen. „Wir sind jetzt erst mal durch, was die Zugänge anbelangt“, sagte Sport-Geschäftsführer Christian Hock, nachdem der OFC heute die Verpflichtung von Flügelspieler Keanu Staude verkündet hatte. „Sollte noch jemand den Klub verlassen wollen, könnte es allerdings noch mal Bewegung geben.“ Zwei bis drei weitere Abgänge sind durchaus realistisch.

Staude hatte bereits zu Beginn der Saisonvorbereitung für vier Tage beim OFC mittrainiert und im Testspiel gegen Hessenligist 1.FC Erlensee einen Treffer zum 4:1-Erfolg beigesteuert. Nun erhielt er bei den Kickers, die morgen um 19 Uhr beim TSV Dudenhofen testen, einen Vertrag. „Ich bin ein noch junger, aber schon relativ erfahrener Spieler“, wird Staude in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Der 26-Jährige, der für seinen Heimatklub Arminia Bielefeld, die Würzburger Kickers sowie 1860 München 86 Zweit- und 22 Drittliga-Spiele (sieben Tore, zehn Vorlagen) absolvierte, will mit „meinen Offensivqualitäten dem Team, dem Verein und den Fans helfen, die größtmöglichen Erfolge zu feiern“.

Auch infolge von Herzproblemen (Hock: „Das wurde alles von Spezialisten geprüft und ist zu 100 Prozent in Ordnung“) war Staude allerdings zuletzt ein Jahr lang vereinslos. Davor habe er in der 2. und 3. Liga „seine Abdrücke hinterlassen“, sagt der Sport-Geschäftsführer der Kickers über den offensiven Außen, der bevorzugt auf der linken Seite spielt. Laut Hock bringt der ehemalige deutsche U20-Nationalspieler „hohes Tempo“ mit, verfüge über eine „gute Abschlussqualität“ und sei zudem stark im Eins-gegen-Eins. Er werde den OFC „verstärken“, ist sich der 53-Jährige sicher.

Mit Staude, Dominik Wanner (beide links), Mike Feigenspan und Irwin Pfeiffer (beide rechts) sind die offensiven Außen doppelt besetzt. Youngster Damjan Balic, der ebenfalls dort zu Hause ist, fällt mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk vorerst aus. Auch Rafael Garcia wäre theoretisch eine Alternative, soll jedoch ebenso abgegeben werden wie Torwart Maximilian Engl. Beide kamen in den bisherigen Testspielen wenig oder gar nicht zum Einsatz.

Und dann gibt es da ja noch den Fall Sebastian Zieleniecki. Der OFC-Kapitän der vergangenen Saison hat sich bis Monatsmitte krankschreiben lassen, weilt bei seiner Familie in Polen und will offenbar nicht zurückkehren, obwohl er vertraglich noch bis 2025 an die Kickers gebunden ist. Diese Personalie sei natürlich „im Hinterkopf“, sagte Hock. Sollte Zieleniecki eine weitere Krankmeldung folgen lassen, wird die Berufsgenossenschaft bald sein Gehalt zahlen. Dann würde der OFC eventuell noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Zuletzt waren in Julian Albrecht und Kristjan Arh Cesen bereits interne Alternativen zu den Innenverteidigern Maximilian Rossmann, Jayson Breitenbach sowie Dino Kurbegovic getestet worden. Sollte noch ein Spieler kommen, dann wohl für den Angriff, wenngleich man Hock zufolge vorne unterschiedliche Typen habe. So könnten Nazarov, Pfeiffer und Feigenspan in die Spitze rücken.

