Dritter Testspielsieg: Kickers Offenbach steigert sich nach der Pause deutlich

Von: Christian Düncher

Unglücklicher Auftritt: OFC-Trainingsgast Niklas Tarnat (links) unterlief im Test gegen Eintracht Stadtallendorf ein Fehlpass, der folgende Konter führte zum 0:1. Den Kickers gelang aber noch die Wende. Rechts: Milano Michel. © hübner

Dritter Sieg im dritten Testspiel für Kickers Offenbach. Beim 2:1 (0:1) gegen den Hessenligisten Eintracht Stadtallendorf hatte der Favorit auf knüppelhartem Geläuf in Grebenhain aber lange Mühe.

Grebenhain – Dass Wasserknappheit herrscht, bekommen auch die Offenbacher Kickers zu spüren. Nachdem das erste Vorbereitungsspiel in Oberau gegen den 1. FC Erlensee (4:1) auf Kunstrasen ausgetragen werden musste, fand der dritte Test zwar auf natürlichem Geläuf statt. Von Rasen konnte aber nur bedingt die Rede sein. Denn auch in Grebenhain, wo der örtliche OFC-Fanclub aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens eine Partie gegen Hessenligist Eintracht Stadtallendorf ausrichtete, gibt es aktuell strikte Regeln zum Thema Bewässerung. Und so war der Platz trotz einer „Feuerwehrübung“ knüppelhart und stellenweise braun statt grün. Der Ball hoppelte mehr, als dass er rollte. Keine guten Voraussetzungen für das Team, das das Spiel machen will.

Die Folge: Der Regionalligist tat sich lang schwer mit den klassentieferen Mittelhessen. Zwar war der OFC, der aufgrund der Platzverhältnisse auf den Einsatz von Zugang Dimitrij Nazarov verzichtete, wie erwartet die dominierende Mannschaft. Am gegnerischen Strafraum war aber zumeist Endstation. Der gebürtige Offenbacher Piere Kleinheider (u.a. einst Spvgg. Dietesheim, SG Rosenhöhe und SC Hessen Dreieich) im Tor der Gäste war nur selten gefordert. In der 13. Minute kam er nach Steckpass von Marcos Alvarez gerade noch vor Ronny Marcos an den Ball. Kurz vor der Pause war er dann bei einem Schuss von Julian Albrecht zur Stelle (42.). Chancenlos wäre der Schlussmann wohl bei Dominik Wanners Schlenzer gewesen (30.), der Ball touchierte aber die Latte.

Stadtallendorf stand sehr tief und lauerte auf Konter. Nach einem langen Ball lief Tom Woiwod alleine auf das Offenbacher Tor zu, scheiterte jedoch an Johannes Brinkies (28.). Wenig später war der Kickers-Keeper dann geschlagen. Niklas Tarnat (zuletzt RW Essen), der sich beim OFC fit hält, spielte im Aufbau einen Fehlpass. Den Konter schloss Nick Bremer zum 0:1 ab (34.).

In der Pause tauschte Kickers-Trainer Christian Neidhard fast komplett durch. Nur Kristjan Arh Cesen blieb auf dem Rasen, wechselte vom Abwehrzentrum aber auf seine angestammte Position links hinten in der Viererkette. Jetzt war es nahezu Einbahnstraßen-Fußball. Der OFC spielte direkter, schneller sowie zielstrebiger und kam fast im Fünf-Minuten-Takt zu Chancen. Vor allem Christian Derflinger und Zugang Irwin Pfeiffer agierten sehr auffällig.

Beide waren am 1:1 beteiligt. Ein Freistoß von Derflinger wurde geblockt, der Ball fiel jedoch direkt vor Pfeiffers Füße, der aus kurzer Distanz vollstreckte (71.). Den Siegtreffer bereitete der Außenangreifer dann vor. Nach seinem Pass erzielte Almin Mesanovic das 2:1 (75.). Rafael Garcia (80., zwang Kleinheider per Freistoß zur Glanzparade) und Björn Jopek (aus der Distanz knapp vorbei) hätten das Ergebnis sogar noch in die Höhe schrauben können. (Christian Düncher)

Kickers Offenbach - Eintracht Stadtallendorf 2:1 (0:1) OFC (erste Hälfte): Brinkies - Korb, Rossmann, Arh Cesen, Marcos - Tarnat, Müller - Feigenspan, Albrecht, Wanner - Alvarez OFC (zweite Hälfte): Becker - Moreno, Breitenbach, Kurbegovic, Arh Cesen (60. Vuko) - Jopek, Derflinger - Pfeifer, Mesanovic, Garcia - Urbich Zuschauer: 350 - Tore: 0:1 Bremer (34.), 1:1 Pfeiffer (71.), 2:1 Mesanovic (75.)

