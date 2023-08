Kickers Offenbach: „Streik-Profi“ Zieleniecki vom Team separiert

Sebastian Zieleniecki, wochenlang „krankgeschriebener“ Ex-Kapitän des Regionalligisten Kickers Offenbach, taucht plötzlich auf und muss einzeln üben.

Offenbach – Das Timing von Sebastian Zieleniecki spricht für sich. Seit dem Trainingsstart der Offenbacher Kickers am 26. Juni hatte der Ex-Kapitän „krankgeschrieben“ gefehlt und sich in der polnischen Heimat aufgehalten, in der er aus familiären Gründen trotz eines noch bis 2025 gültigen Arbeitspapiers künftig spielen will. Am Tag nach der 0:1-Auftaktniederlage des OFC gegen die Stuttgarter Kickers tauchte der 28-Jährige wieder bei seinem Arbeitgeber auf. „Seba“ stand in der Kabine und wollte mittrainieren. Plötzlicher Sinneswandel oder taktiksches Kalkül?

Unseren Informationen zufolge hatte der „Streik-Profi“ Profi exakt sechs Wochen gefehlt. Ab Samstag hätte die Berufsgenossenschaft das Gehalt gezahlt (aber nicht voll), wenn der Verteidiger eine weitere Krankmeldung (es wäre die dritte in Folge gewesen) nachgeliefert hätte. Der Sport-Geschäftsführer der Kickers, Christian Hock, wollte den Vorgang nicht großartig kommentieren. Er stellte lediglich klar, dass Zieleniecki vorerst „separiert“ vom Team trainiere – und zwar im läuferischen Bereich.

Der Blondschopf habe sich bei ihm „nicht angekündigt“ und bei OFC-Trainer Christian Neidhart auch nicht, sagte Hock auf Nachfrage. Unseren Informationen zufolge wollte Zieleniecki die Kickers schon vor der vergangenen Saison verlassen. Im Winter soll es dann im Trainingslager einen Disput mit dem damaligen Coach Ersan Parlatan gegeben haben, der dem Abwehrspieler vorwarf, für negative Stimmung zu sorgen. Sogar eine Abberufung als Kapitän soll ein Thema gewesen sein.

Zieleniecki habe seine Offenbacher Wohnung bereits vor Wochen gekündigt, heißt es. Seine Frau und vor allem sein Sohn hätten Heimweh. Klar ist aber, dass der OFC einen noch zwei Jahre gebundenen Spieler, dessen Marktwert vom Onlineportal transfermarkt.de auf 150 000 Euro taxiert wird, nicht einfach so gehen lassen will. Aber ist ein polnischer Verein bereit, eine entsprechende Ablöse zu zahlen – oder einer Vereinbarung zuzustimmen, die den Kickers eine Beteiligung am Transfererlös garantiert, falls Zieleniecki vor 2025 erneut wechselt? Hock: „Das ist keine schöne Sache.“ Eine Lösung muss her, möglichst zügig. Auch weil die Personalie beim OFC finanzielle Mittel blockiert.

