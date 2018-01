Theodosiadis und Akgöz bleiben hier

Offenbach - Nach zwei Trainingseinheiten an diesem Donnerstag heißt es früh schlafen gehen für die Profis der Offenbacher Kickers. Abflug am Freitag ins Trainingslager in Chiclana de la Frontera (Spanien) ist um 5.35 Uhr. Von Jörg Moll

Alexandros Theodosiadis und Varol Akgöz werden die Reise nicht antreten können. Hartnäckige Verletzungen zwingen sie zur Reha in heimischen Gefilden.

Alexandros Theodosiadis und Varol Akgöz haben den Kampf gegen die Uhr verloren. Weil die Wadenverletzung des Linksverteidigers und die Achillessehnenprobleme des Angreifers Training auf unbestimmte Zeit nicht zulassen, werden sie auf die Reise nach Chiclana verzichten. „Das ist natürlich ärgerlich für sie, aber es macht keinen Sinn, verletzte Spieler mitzunehmen“, kommentierte OFC-Sportdirektor Sead Mehic die Ausfälle drei und vier nach Serkan Göcer (Reha nach Schulter-OP) und Luca Dähn (Muskelverletzung im Oberschenkel). „Siesind im Rehazentrum R2com in Neu-Isenburg besser aufgehoben“, so Mehic.

Für Christopher Fiori wird es eine Premiere. „Ich war noch nie in einem Trainingslager dabei“, sagte der Kickers-Geschäftsführer. Die Vorfreude auf den „Tapetenwechsel“ ist groß. Fernab der Heimat sieht Fiori die Chance, „eine echte Einheit zu bilden“, die sich nicht nur in den Trainingseinheiten und zwei Testspielen für die restlichen 15 Spiele in der Fußball-Regionalliga Südwest bestens präpariert. „Wir werden auch Zeit finden für Gespräche“, erklärte Fiori. Auch ein „Austausch“ mit Trainer Oliver Reck, dessen Vertrag im Juni endet, ist geplant. Am Samstag wird Vizepräsident Michael Relic hinzustoßen.

Die Kickers werden am Freitagmittag eine erste Einheit auf dem Trainingsgelände in Chiclana absolvieren. Mitreisenden Fans können das Gelände laut Fiori nach einem zehnminütigen Fußweg erreichen. Üblich sind je zwei Einheiten am Tag, vor Testspielen wird jeweils einmal trainiert. Die für Sonntag geplante Partie gegen den chinesischen Erstligisten Hebei China Fortune entfällt. Das erste Testspiel wird am kommenden Montag in Chiclana gegen den West-Regionalligisten TuS Erndtebrück ausgetragen. Am Donnerstag, 25. Januar (Anstoßzeit ebenfalls noch offen), trifft der OFC dann doch auf Chinesen: In La Linea de la Concepcion an der Grenze zu Gibraltar geht es gegen den Super-League-Club Tianjin Teda, der vom deutschen Uli Stielike trainiert wird. Bekanntester Spieler ist der Nigerianer John Obi Mikel (früher FC Chelsea). Für die Fans wird für diese Partie gegen Entgelt ein Bustransfer organisiert.

Geplant ist - wie üblich in Trainingslagern der Kickers - ein gemeinsamer Abend mit den Anhängern. Trainer, Betreuer und Spieler dürfen sich laut Fiori auf einen freien Nachmittag freuen, wohl am kommenden Dienstag. Die wichtigste Mission aber lautet: „Wir wollen uns bestmöglich auf die restlichen 15 Spiele vorbereiten“, betont Mehic: „Denn die werden uns alles abverlangen.“