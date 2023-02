Kickers Offenbach trauern um Ex-Spieler Suat Türker

Von: Melanie Gottschalk

Suat Türker ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. © Jan Hübner/imago

Suat Türker ist im Alter von 46 Jahren verstorben. Der ehemalige Stürmer von Kickers Offenbach verbrachte große Teile seiner Karriere beim OFC.

Offenbach - Kickers Offenbach hat am Sonntagabend (13.02.2023) eine traurige Nachricht bekannt gegeben. Der ehemalige Stürmer des OFC, Suat Türker, ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Große Teile seiner Karriere spielte er im Trikot der Kickers, zählte zu Leitfiguren bei dem Aufstieg in die zweite Liga 2005.

Ausgebildet wurde Türker beim VfB Stuttgart, spielte anschließend zunächst in der Süper Lig für Istanbulspor und in der Regionalliga Süd für die TSG Hoffenheim sowie für die zweite Mannschaft des FC Bayern. 2003 wechselte er dann zu Kickers Offenbach und blieb – bis auf ein kurzes Gastspiel beim SC Freiburg – bis 2010 ununterbrochen beim OFC.

Kickers Offenbach: Suat Türker ein wichtiger Faktor für den Aufstieg

In der Saison 2004/05 war Suat Türker mit insgesamt 16 Toren ein wichtiger Faktor für den Aufstieg in die zweite Liga, dort gelangen ihm für Kickers Offenbach in 89 Spielen insgesamt 37 Tore. „Seine Tore und seine Leidenschaft für Kickers Offenbach zu spielen ließen die Fans des OFC reihenweise jubeln“, schreibt der OFC in seiner Mitteilung.

2010 wechselte Türker dann zum SV Wehen Wiesbaden, verbrachte dort eine Spielzeit, ehe er 2012 seine Karriere bei der zweiten Mannschaft von Kickers Offenbach beendete. Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem OFC weiter treu und wechselte zunächst in die Marketingabteilung des Vereins.

Suat Türker nach seiner aktiven Karriere Fan von Kickers Offenbach

Zur Saison 2016/17 trat Suat Türker dann seinen ersten Posten als Cheftrainer beim Hessenligisten SC Viktoria Griesheim an. Zur Saison 2022/23 übernahm er den Posten als Cheftrainer beim Verbandsligisten SV Dersim Rüsselsheim. Kickers Offenbach begleitete er aber weiter als Fan und kam immer wieder an den Bieberer Berg zu Heimspielen des OFC. „Die OFC-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers Familie, den Verwandten und engen Freunden“, heißt es abschließend in der Mitteilung der Kickers. (msb)