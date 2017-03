Kickers trauern um Zahn Senior

Offenbach - Die Offenbacher Kickers trauern um Thomas Zahn. Der frühere Schatzmeister und Verwaltungsratsvorsitzende des OFC starb in der Nacht zu Mittwoch nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren.

Zahn Senior war jahrzehntelang untrennbar mit dem Traditionsverein verbunden. Als leidenschaftlicher Boxer gehört er zum Team um den legendären OFC-Ringhelden Heini Freytag. Auch als Funktionär war der 1941 in Offenbach geborene Zahn lange Jahre aktiv. Er leitete die Boxabteilung, war Schatzmeister des OFC. Der Froschhausener gehörte dem Präsidium unter Walter Müller an, unter dem 1983 letztmals der Aufstieg in die Bundesliga gelang. „Ich habe meinen ersten Profivertrag an seiner Seite unterschrieben“, erinnert sich Oliver Reck, damals blutjunger Torwart, heute OFC-Trainer.

Zwei Jahrzehnte gehörte Zahn dem Verwaltungsrat an. Als Vorsitzender des Gremiums erlebte der Inhaber einer Steuerberatungskanzlei turbulente Zeiten zu Beginn des neuen Jahrtausends, ehe er sich zurückzog. Sein OFC-Herz schlug weiter. Bei der Übernahme des Schatzmeisteramtes 2012 durch seinen Sohn sagte er seine Hilfe als Berater zu. Thomas Zahn Junior nahm dankend an. Mit finanziellen Sorgen kannte sich beim OFC kaum einer besser aus als sein Vater. 2015 wurden beide geehrt. Vater Thomas für 60 Jahre Mitgliedschaft, Sohn Thomas für 40. Die Beerdigung ist Mittwoch, 29. März, 15 Uhr, in Froschhausen. (jm)