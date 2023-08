Kickers Offenbach: Trotz Pleite „auf richtigem Weg“

Von: Christian Düncher

Aluminium-Pech: OFC-Kapitän Maximilian Rossmann (rechts) traf kurz vor der Pause nur den Pfosten des Stuttgarter Tores. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach zeigt im ersten Spiel der neuen Saison alte Probleme, aber auch einige Fortschritte. Ein Stürmer soll kommen.

Offenbach – Peter Roth wähnt bereits übernatürliche Kräfte am Werk. „Wir sind scheinbar verflucht“, sagte der Vize-Präsident der Offenbacher Kickers, nachdem der ewige Mitfavorit auf den Titel in der Fußball-Regionalliga Südwest zum zweiten Mal in Folge mit einer Pleite gegen einen Aufsteiger in die Runde gestartet war. Vergangene Saison hatte es in Worms ein 0:1 gegeben, nun unterlag der OFC zu Hause mit dem gleichen Resultat den Stuttgarter Kickers. Es war nicht die einzige Parallele zur vergangenen Spielzeit. Dabei wollte man nach abermaligem Umbruch eigentlich zeigen, dass sich einiges geändert hat. Doch das gelang vor 11 483 Zuschauern lediglich bedingt.

„Der Weg ist richtig“, sagte Sport-Geschäftsführer Christian Hock dennoch nach der Partie. „Wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen.“ Es sei zudem klar, dass eine neue zusammengestellte Mannschaft für gewisse Dinge Zeit brauche. Kämpferisch sowie in Sachen Einstellung, Laufbereitschaft und Mentalität sei das bereits ein „anderes Gesicht als letzte Saison“ gewesen. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, waren in Sachen Chancen und Spielanteile überlegen. In der zweiten Hälfte war es dann ein Klassiker: Spiel auf ein Tor, aber der Gegner macht es.“

Es ist ein altbekanntes Problem, mit dem schon Neidharts Vorgänger zu kämpfen hatten. Kapitän Maximilian Rossmann sah dennoch „Positives“. Die Stimmung in der Mannschaft sei eine ganz andere, sagte er. Mittelfeldspieler Björn Jopek sah viel mehr „Intensität“. So kompakt in der Defensive wie gegen die Stuttgarter Kickers habe man vergangene Saison selten gestanden. In der Tat war die Konter-Absicherung gut. Das späte Gegentor durch Kevin Dicklhuber war dann die Folge mehrerer individuelle Fehler. Irwin Pfeifer verlor den Ball, Vincent Moreno grätschte an der Seitenlinie ins Leere und Ronny Marcos störte den Torschützen nach einer langen Flanke bei Annahme und Abschluss nicht konsequent. Rossmann nannte den Treffer vermeidbar. Laut Neidhart war bekannt, dass Dicklhuber stets mit dem linken Fuß schieße.

Bekannt sind auch die Probleme des OFC im Offensivspiel. „Wir haben unsere Überlegenheit nicht in Chancen und Tore umgemünzt“, resümierte Jopek. Immerhin: Die „Box-Besetzung“ sei besser gewesen als vergangene Saison. Der vorne omnipräsente Zugang Marcos Alvarez vermisste aber den „letzten Pass“ und fühlte sich teilweise an „Handball“ erinnert, da der OFC zumeist um den Strafraum herum spielte.

Der überraschend als Spitze aufgebotene Jan Urbich, der vergangene Saison noch für den FV Biebrich in der U-19-Hessenliga gespielt hatte, zeigte zwar eine ordentliche Leistung (Alvarez: „Respekt, was er gerackert hat“), kam jedoch nicht zum Abschluss. Gut möglich, dass zeitnah ein weiterer Stürmer verpflichtet wird. „Wir schwimmen allerdings nicht im Geld, müssen uns im Rahmen des Budgets bewegen“, betonte Hock.

Im Optimalfall soll die Verstärkung bereits am Freitag (19 Uhr) im Spiel beim VfR Aalen zum Einsatz kommen. „Ich hoffe, dass wir dort eine gewisse Unterstützung durch unsere Fans und im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II eine ähnliche Kulisse wie gegen die Stuttgarter Kickers haben werden“, sagte Hock und ergänzte mit Blick auf den enormen Vertrauensvorschuss der Fans: „Die Kulisse war überragend. Man kann stolz auf so eine Fanbase sein, die den Verein auch in schlechteren Zeiten unterstützt. Wir hätten das gerne mit einem Sieg belohnt.“ Der Trainer versprach: „Wir werden weiter Gas geben.“

Hocks Töchter erhalten „zweite Chance“ Christian Hock hatte beim Saisoneröffnungsspiel familiäre Unterstützung. Die zwei Töchter des neuen Sport-Geschäftsführers der Offenbacher Kickers erlebten erstmals ein OFC-Spiel im Stadion. Die zweieiigen Zwillinge (18) seien „eigentlich nicht so fußballbegeistert“, erzählt ihr Vater. „Am Freitag waren sie aber da.“ Glück brachte das Duo nicht. „Sie erhalten beim nächsten Heimspiel eine zweite Chance. Wenn es dann wieder nicht klappt, erhalten sie Stadionverbot“, scherzte Hock. (cd)