OFC gewinnt in Koblenz

Offenbach - Die Mannschaft von Kickers Offenbach gewinnt das Auswärtsspiel bei der TuS Koblenz. Mit dem Erfolg festigt der OFC die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest.

Mit 1:0 gewann der OFC in Koblenz, das entscheidende Tor erzielte Varol Akgöz in der 56. Minute.



Die Kickers mussten mit dem letzten Aufgebot antreten, da Endres, Kirchhoff, Theodosiadis, Schulte, Hecht-Zirpel Ferukoski und Sawada verletzungsbeding ausfielen. Trainer Oliver Reck standen somit nur 17 Spieler zur Verfügung, darunter Gerrit Gohlke, Innenverteidiger aus der U19 des OFC.

Die vielen Ausfälle waren der Mannschaft von Kickers Offenbach jedoch nicht anzumerken, der OFC war die ersten 45 Minuten feldüberlegen und vergab zwei Großchancen. Doch auch die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte zwei Möglichkeiten und hielten gut dagegen. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte sah der Koblenzer André Marx in der 54. Minute nach einem Foul an Treske seine zweite gelbe Karte der Partie und musste das Feld verlassen. Der OFC nutzte prompt die Überlegenheit und erzielte zwei Minuten später das 1:0: Nach einer scharfen Hereingabe von Dren Hodja beförderte Varol Akgöz den Ball ins Tor. Trotz einiger Angriffe der TuS Koblenz hielt der OFC den eigenen Kasten sauber und konnte nach dem Abpfiff den Auswärtssieg feiern.

Kickers Offenbach: Brune - Marx, Maier, Göcer, Stoilas - Darwiche (84. Sentürk), Hodja, Rapp, Firat (88. Jürgens) - Treske, Akgöz (63. Vetter)

Tor: 1:0 Akgöz (56.)

Zuschauer: 2172

