Kickers Offenbach: Unbekümmerter Balic punktet bei seinem Debüt

Von: Christian Düncher

Damjan Balic, das erste Mal in der Regionalliga am Ball. © Hübner

Damjan Balic war einer der wenigen Lichtblicke bei der 0:2-Pleite des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach beim VfR Aalen. Der Torjäger der U21 kam erstmals für die Profis in einem Pflichtspiel zum Einsatz und machte Werbung in eigener Sache.

Aalen – Auch Alfred Kaminski, Leiter des Leistungszentrums der Offenbacher Kickers, hatte die Reise zum Regionalligaspiel der Profis beim VfR Aalen (0:2) mitgemacht. In seiner Funktion als Sportlicher Berater des Präsidiums machte er sich Notizen. Viel Positives wird er nicht vermerkt haben. Zumindest durfte sich der 58-Jährige über das ordentliche Debüt von U21-Spieler Damjan Balic freuen.

Der Torjäger der zweiten Mannschaft (Kreisoberliga), der seit Beginn der Wintervorbereitung oben mittrainiert und schon in Testspielen traf, wurde in der 72. Minute eingewechselt. Mit seiner Unbekümmertheit tat er dem Spiel gut, war mutig und insgesamt ein belebendes Element. „Damjan war sofort im Spiel“, sagte Trainer Ersan Parlatan. „Er hat während der kurzen Spielzeit auch schwierige Situationen gut gelöst.“ Sein Auftritt sei insgesamt „positiv“ gewesen.

Das galt auch für Dejan Bozic. Der 30-jährige Mittelstürmer knüpfte an seinen guten Auftritt aus dem Freiberg-Spiel (2:1) an kam als einer der wenigen gestandenen Akteure an sein Leistungsniveau heran. Er war einer der auffälligsten OFC-Spieler. „Das war von ihm auch im Spiel gegen den Ball sehr gut“, lobte Parlatan. „Er hat oft nachgesetzt und hatte auch offensiv gute Aktionen.“ Jedoch scheiterte Bozic einmal an der Latte und zweimal am Aalener Torhüter. (cd)