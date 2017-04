Vanli, Zabadne oder doch Sebald?

Offenbach - Kickers Offenbach und die Torhüter – das ist diese Saison ein besonderes Thema. In Levent Vanli stand am Sonntag bereits der vierte Schlussmann zwischen den Pfosten, nachdem sich auch Alex Sebald verletzt hatte. Von Christian Düncher

Wie lange er ausfallen wird, ließ Trainer Oliver Reck nach der Diagnose aber offen. Am Sonntag kurz nach dem Derby zwischen Kickers Offenbach und Hessen Kassel (2:2) war die Hoffnung gleich null bei Oliver Reck. Der OFC-Trainer hatte sich schon darauf eingestellt, den verletzt ausgewechselten Torwart Alexander Sebald zumindest in der nächsten Partie beim SSV Ulm (Samstag, 14 Uhr) ersetzen zu müssen. „Es ist immer schade, wenn sich ein junger Kerl verletzt. Die Mannschaft wird das aber wegstecken“, hatte Reck damals gesagt.

Gestern Nachmittag klang das etwas anders. Nachdem bereits kurz nach dem Spiel festgestanden hatte, dass in Sebalds linkem Fuß nichts gebrochen war, ergab eine MRT-Untersuchung, dass auch das Syndesmoseband nicht gerissen ist, dafür aber ein anderes Band. Reck wollte jedoch „keine Prognose“ dazu abgeben, ob beziehungsweise wie lange Sebald ausfallen wird.

OFC gegen Hessen Kassel: XXL-Galerie zum Spiel Zur Fotostrecke

Nach den Eindrücken vom Sonntag erscheint jedoch ein Einsatz im Ulm ziemlich unwahrscheinlich. Sebald konnte den Platz nicht aus eigener Kraft verlassen, musste von zwei Leuten gestützt werden. Und als er nach dem Spiel aus dem Krankenhaus zurück ins Stadion kam, ging er an Krücken, hatte den linken Fuß dick bandagiert.

Die Verletzung ist auch deshalb bitter, weil Sebald eigentlich nur der Ersatz für Daniel Endres ist. Der befindet sich nach einer im Februar durchgeführten Meniskusoperation zwar in der Reha, hat aber noch nicht mit dem Team trainiert. Kurzfristig ist daher nicht mit einem Comeback zu rechnen. Für Sebald war gegen Kassel Levent Vanli in die Partie und zu seinem Punkspieldebüt für den OFC gekommen. Er war erst Ende Januar verpflichtet worden. „Zum Glück habe ich das damals gemacht“, sagte Reck und sprach davon, für diese Verpflichtung teilweise belächelt worden zu sein.

Vanli, der zuletzt im vergangenen Sommer ein Pflichtspiel absolviert hatte, freute sich zwar über seine Chance, dachte aber auch an seinen verletzten Kollegen. „So ist leider Fußball“, sagt der 25-Jährige, der nach seiner Einwechslung eine gute Figur abgab. „Das 0:2 war unhaltbar. Er hat das ordentlich gemacht, dem Team Sicherheit gegeben. Das war solide“, lobte Sportdirektor Sead Mehic.

+ Bilal Zabadne, Schlussmann der Kickers-U19. © OFC Für den Fall, dass Sebald gegen Ulm ausfällt, hat sich Reck bereits festgelegt. Dann spielt Vanli – oder Bilal Zabadne aus der U19. Oliver Copik (ebenfalls U19) ist aktuell kein Thema, obwohl er in der Hinrunde beim Spiel in Walldorf im Tor gestanden hatte, als Endres und Sebald kurzfristig krank ausgefallen waren und Vanli noch nicht unter Vertrag stand. Copik war damals der einzige volljährige und somit spielberechtigte U19-Torwart. Inzwischen gilt das auch für Zabadne. „Er hat viel Potenzial“, so Vanli. „Wir müssen jetzt beide so gut aushelfen wie es geht.“ Flügelstürmer Serkan Firat ist davon überzeugt, dass das gelingt: „Levent hat die nötige Qualität. Es liegt aber auch ein Stück weit an uns, ihm Vertrauen und Sicherheit zu geben.“

OFC-Zeugnis gegen Hessen Kassel Zur Fotostrecke

Sofern Sebald gegen Ulm ausfällt, hätte Reck kein Problem damit, Vanli oder Zabadne erstmals von Beginn an in der Regionalliga spielen zu lassen. „Ich bin damals auch als junger Spieler reingekommen“, erinnert er sich an seine Zeit beim OFC.