Serkan Göcer und Jan Hendrik Marx bleiben beim OFC

Offenbach - Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach bringt die Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. In Serkan Göcer und Jan Hendrik Marx verlängern zwei weitere Spieler ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre.

Wie der OFC auf seiner Pressekonferenz bekannt gab, haben Jan Hendrik Marx (22) und Serkan Göcer (23) ihren jeweils zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Marx ist bereits seit fünf Jahren für die Kickers am Ball, kam zur Saison 2012/13 von Eintracht Frankfurt in die A-Jugend der Offenbacher. Göcer hingegen wechselte erst im vergangenen Sommer von der Reserve des FC Schalke 04 zum OFC und wurde auf Anhieb zum Stammspieler.

In der laufenden Saison kommt Marx auf 16 Pflichtspieleinsätze für den OFC, davon 14 in der Startelf. Zu Saisonbeginn stoppte den 22-jährigen Außenverteidiger noch ein Meniskusriss, ehe er sich zur Rückrunde zurück in die Mannschaft kämpfte. Insgesamt lief Marx in 28 Pflichtspielen für die Kickers auf, in denen er zwei Treffer erzielte.

Zunächst als Konkurrent auf der gleichen Position kam im vergangenen Sommer Göcer nach Offenbach. Auf Anhieb eroberte er sich einen Stammplatz, in seinen 27 absolvierten Partien stand er jeweils in der ersten Elf - zunächst als rechter Verteidiger, nun im defensiven Mittelfeld. Lediglich fünf Partien verpasste er seit seinem Wechsel, unter anderem fehlte er einmal aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. Drei Vorlagen stehen für Göcer zu Buche, ein Treffer blieb ihm bislang versagt. (lahe)