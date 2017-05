Kickers verlieren letztes Saisonspiel gegen Stuttgart

Das Spiel im Gazi-Stadion auf der Waldau zwischen dem OFC und Stuttgart lief in großen Teilen wie erwartet. Beide Mannschaften der Regionalliga Südwest sind gerettet und verhielten sich dementsprechend auf dem Spielfeld. Das Ergebnis nach dem Abpfiff: 2:0 für den Gastgeber. Schon nach knapp 30 Minuten lag der OFC plötzlich zurück. Stuttgart hatte rechts viel Platz und Pascal Breier sorgte mit seinem direkten Schuss für den 1:0-Führungstreffer. Nach der Halbzeitpause dann ein ähnliches Bild. Wieder war es ein langer Pass auf Breier, der Sebald keine Chance ließ und zum 2:0 traf. Trotz einiger guter Aktionen der Kickers, unter anderem drei Pfostentreffer, blieb es schließlich beim 2:0-Endstand und damit einem verdienten Sieg für die Stuttgarter.

Hier gibt's das Spiel nochmal zum Nachlesen im Liveticker.

+ Die Choreographie der mitgereisten Fans. © cd

Begleitet wurde die Mannschaft von Trainer Oliver Reck an diesem Samstag übrigens von sechs Fanbussen sowie einigen Zugfahrern - rund 450 Fans feuerten dementsprechend die Kickers im letzten Saisonspiel an, das damit fast zum Heimspiel wurde. Mit im Gepäck: eine kleine Choreographie kurz vor Anpfiff. Und auch während der Partie machten die Fans immer wieder richtig Stimmung, trotz Rückstands ihrer Mannschaft. Allerdings gab es auch schlechte Nachrichten aus dem Fanblock: Ein OFC-Anhänger aus Hanau hatte sich vor dem Spiel den Ringfinger abgerissen - er wollte zuvor am Zaun eine Fahne aufhängen. Die Ordner sicherten den Finger, der Hanauer kam ins Krankenhaus. (jo)