Viele Baustellen bei den Kickers

Offenbach - Bestens auf die Restsaison vorbereitet sei die Mannschaft, hatte Sead Mehic, Sportdirektor der Offenbacher Kickers, unlängst gesagt. Zuletzt nahmen die personellen Sorgen aber zu. Vor allem der hintere Teil des Teams ist betroffen. Von Christian Düncher

Es war quasi das letzte Aufgebot, das die Offenbacher Kickers am Sonntag fürs Testspiel bei Borussia Mönchengladbach II (1:4) aufs Feld geschickt hatten. Ohne die U19-Spieler Nicola Jürgens und Lukas Hagemann hätte der Fußball-Regionalligist nicht mal den Spielberichtsbogen voll bekommen. Zudem stand in Bryan Gaul ein Akteur auf dem Platz, der aufgrund einer Sperre im ersten Punktspiel 2017 (18. Februar, 14 Uhr, beim Tabellenletzten Nöttingen) nicht mitwirken darf. Insgesamt fehlten gegen die Gladbacher Reserve sieben Spieler. Bei einigen ist unklar, ob sie bis zum Start der Restsaison fit werden.

Sorgen bereitet vor allem der hintere Mannschaftsteil. Stammtorwart Daniel Endres unterzieht sich morgen einem Eingriff im Knie. Danach wird feststehen, wie lange er ausfällt. Vermutet wird eine Meniskusverletzung. Im Optimalfall würde das eine Pause von sechs Wochen bedeuten. Es erweist sich insofern als Glückgriff, dass der OFC am 28. Januar in Levent Vanli einen dritten Torhüter unter Vertrag genommen hatte. Lediglich drei Tage später klagte Endres über Schmerzen.

Angespannt ist die Situation auch in der Abwehr. Zieht man Gaul ab, der in Nöttingen nicht spielen darf, standen in Gladbach in Benjamin Kirchhoff (22) und Aaron Frey (19, spielte diese Saison erst 64 Minuten) lediglich zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Wann Stefano Maier und Kristian Maslanka (beide Knieprobleme) zurückkehren, ist unklar. Immerhin: Dennis Schulte soll eventuell heute wieder trainieren, ebenso Außenverteidiger Alexandros Theodosiadis, der zuletzt aufgrund eines eingeklemmten Nervs im Nacken mehrere Tage gefehlt hatte.

Bilder zum Trainingsauftakt 2017 der Kickers Zur Fotostrecke

Auch Marco Rapp, der wegen Schambeinproblemen zuletzt nur locker gelaufen war, steht vor einer Rückkehr ins Training. Er hatte zuletzt mit Gaul die Doppel-Sechs gebildet, wird in Nöttingen jedoch ebenfalls gesperrt fehlen. Die Alternativen für diese Position sind rar. Maslanka kann dort spielen, fiel zuletzt aber aus. Semih Sentürk ist ebenfalls ein Kandidat, das 19 Jahre alte Eigengewächs spielte diese Saison allerdings erst 24 Minuten. Und Maik Vetter? Der Allrounder, der sich Anfang November einen Innenbandanriss im Knie zugezogen hatte, gab in Gladbach zwar sein Comeback, kommt aber noch nicht für einen Einsatz in der Startelf in Frage.

Etwas entspannter sieht die Personalsituation in der Offensive aus, wenngleich hier in Robin Scheu (Oberarmbruch) ein Spieler noch einige Wochen fehlen wird. Aber auch vorne hat Trainer Oliver Reck zuletzt eifrig getestet. Knapp anderthalb Wochen bleiben ihm noch, um die richtige Mischung zu finden.