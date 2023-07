Kickers Offenbach: Vielseitiger „Taxifahrer“ aus Slowenien

Von: Christian Düncher

„Je höher man spielt, desto wichtiger sind Technik und Taktik“, sagt OFC-Zugang Kristjan Ara Cesen (rechts, im Test gegen Eintracht Stadtallendorf), der in seiner Heimat Slowenien in der 1. Liga aktiv war. © Hübner

Kristjan Arh Cesen, Zugang des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, fühlt sich links am wohlsten. Seine muskulären Probleme hat er überwunden und wird wohl bei der Generalprobe in Münster in der Startelf stehen.

Offenbach – Seinen Lebensunterhalt verdient Kristjan Arh Cesen als Profi-Fußballer. Der Zugang des Regionalligisten Kickers Offenbach hatte aber zwischenzeitlich noch einen Nebenjob. „Taxifahrer“ sei er gewesen, scherzt der 26-Jährige. Der einzige Fahrgast: Torwart Johannes Brinkies. Beide wohnten zwischenzeitlich im gleichen Hotel. Aber lediglich Arh Cesen hatte ein Auto. „Das von Johannes hatte seine Frau, die den Umzug von Zwickau hierher organisiert“, berichtet der Slowene. Und so sah man die zwei OFC-Zugänge zuletzt oft gemeinsam. Damit ist jedoch nun Schluss. Arh Cesen fuhr Brinkies kürzlich zur Schlüsselübergabe – und er selbst wird zeitnah ebenfalls eine Wohnung beziehen. Seine Freundin soll bald folgen. Aktuell hat sie ihren Lebensmittelpunkt berufsbedingt noch in Slowenien.

In der ehemaligen Teilrepublik Jugoslawiens sei „alles ganz klein“, berichtet Arh Cesen. Das Land hat nur etwas mehr als zwei Millionen Einwohner. Die Hauptstadt Ljubljana sei von der Größe her vergleichbar mit Offenbach und sein Geburts- sowie Heimatort Kranj mit Aalen. Dort, beim VfR, hatte er 2020 angeheuert und sich damit einen kleinen Traum erfüllt. „Ich wollte immer in Österreich oder Deutschland spielen“, sagt der Linksfuß, der in seiner Heimat immer nur für den NK Triglav Kranj spielte. Mit dem Verein stieg er von der 2. in die 1. slowenische Liga auf. Deren Niveau sei in etwas vergleichbar mit dem oberen Bereich der deutschen 3. Liga. „Aber Fußball ist in jedem Land ein bisschen anders“, meint Arh Cesen. „Man muss sich immer umgewöhnen. Es gilt jedoch überall: Je höher man spielt, desto wichtiger sind Technik und Taktik.“

Der OFC-Zugang spielte sogar fünfmal für die U21-Auswahl Sloweniens. „Für mich war das ein Highlight, zu den besten Spielern meines Landes in diesem Jahrgang zu gehören, zumal ich aus einem kleinen Klub kam“, sagt Arh Cesen. „Ich habe gegen Leute gespielt, die jetzt Millionen verdienen.“ Zum Beispiel gegen Federico Chiesa, Manuel Locatelli (beide Juventus Turin) und Lucas Hernández (Paris St. Germain).

Seine Karriere verlief hingegen anders. Nach dem Abstieg mit NK Triglav Kranj aus der 1. slowenischen Liga war es an der Zeit für „etwas Neues“ und die Verantwortlichen in Aalen hätten ihn „schnell überzeugt. Der Verein hatte damals Ambitionen“. Die erwiesen sich jedoch als Luftschloss. Zuletzt kämpfte der Klub nach neun Punkten Abzug infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sogar gegen den Abstieg. „Dieser Stress war der größte Ärger. Aber wir haben dem Verein geholfen, dort unten rauszukommen. Das war ein guter Abschluss für mich. Ich hoffe, dass der VfR Aalen nun auf dem richtigen Weg ist.“

In Offenbach trifft Arh Cesen nun in Rückkehrer Sascha Korb auf einen Weggefährten aus der Zeit in Aalen. „Das ist aber Zufall“, stellt er klar. „Sascha hatte schon früher alles klargemacht. Ich hatte erst später über Christian Hock Kontakt zum OFC. Aber das mit Sascha ist natürlich ein Pluspunkt. Es ist gut, im neuen Verein jemanden zu kennen, der genau weiß, wie hier alles läuft.“

Geholt haben die Kickers Arh Cesen als Linksverteidiger. Aber er ist vielseitig einsetzbar. „In der Jugend war ich Flügelspieler. Später wurde ich aufgrund meiner Größe in der U21-Nationalmannschaft auch mal als Innenverteidiger eingesetzt“, berichtet der 1,86 Meter große Slowene. Auch bei den Kickers kam er in den Vorbereitungsspielen bereits im Abwehrzentrum zum Einsatz. Am wohlsten fühlt er sich allerdings auf der linken Seite. „Dort kann ich alles spielen. Mal sehen, wo ich gebraucht werde.“

Bei der Generalprobe fürs Saisonauftaktspiel (4. August, 20 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers) morgen Abend (18.30 Uhr) bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster wird der Zugang wohl links hinten beginnen, zumal Ronny Marcos nach auskurierter Zehenverletzung gerade erst ins Training zurückgekehrt ist. Auch Arh Cesen hatte zwischendurch aufgrund muskulärer Probleme kürzertreten müssen, gegen Schalke II jedoch sein Comeback gegeben. Nach 45 Minuten war für ihn allerdings Feierabend. Eine Vorsichtsmaßnahme: „Wir wollten nicht von null auf 100 gehen. Eine Halbzeit zu spielen, war gut. Ich fühle mich fit.“

Und wohl fühlt er sich in Offenbach ohnehin: „Da war zunächst das beeindruckende Stadion, dann das öffentliche Training und zuletzt der Kickerstag. Hier sind so viele Fans, das ist schon etwas anders als bei meinen vorherigen Stationen. Die Qualität der Mannschaft und das Training sind super. Es läuft alles bestens.“ Auch als „Taxifahrer“ hat er sich bewährt. Von Brinkies gab es jedenfalls keine Beschwerden, wie Ahr Cesen betont.

