Kickers Offenbach will „den Druck erhöhen“

Von: Jörg Moll

„Am liebsten spiele ich links, um mit meinem rechten Fuß nach innen ziehen zu können“, sagt OFC-Winterzugang Mike Feigenspan. Am Samstag in Homburg hat er gute Chancen, das zweite Mal in der Startelf zu stehen. © hübner

Ersan Parlatan, Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, erwartet von seinem Team am Samstag im Verfolgerduell beim FC Homburg die gleichen Tugenden wie zuletzt beim 2:1-Heimsieg gegen Balingen. Ein Spieler hat eine Auflaufgarantie.

Offenbach – Es ist Spiel eins des Monats der Wahrheit für Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach mit sieben Pflichtspielen inklusive Halbfinale im Hessenpokal beim FSV Frankfurt. Und beim Tabellendritten sind alle Sinne geschärft für die Partie am Samstag (14 Uhr) beim Verfolger FC Homburg. „Wir wollen den Druck auf die Vereine vor uns erhöhen“, betont OFC-Trainer Ersan Parlatan mit Blick auf den aus Witterungsgründen spielfreien Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (52 Punkte) und den TSV Steinbach Haiger. Die Hessen sind punktgleich mit dem OFC (46) erster Verfolger der Ulmer, stehen aber beim FSV Frankfurt vor einer ähnlich hohen Hürde wie Offenbach beim Tabellenvierten (44) aus dem Saarland.

Die Bedeutung der Partie beim früheren Bundesligisten ist also jedem klar, auch wenn alle Offenbacher Verantwortlichen eine Überhöhung vermeiden wollen. Unstrittig ist aber: Wer verliert, droht endgültig den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Entsprechend klar ist auch allen Beteiligten, wie ein solches Spiel anzugehen ist. „Wir müssen die Tugenden, die wir gegen Balingen gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen“, fordert Mike Feigenspan und verkürzt es auf diese Formel: „Wir müssen einen Kampf abliefern.“

Der 27-Jährige, im Winter vom Drittligisten SV Meppen zum OFC gestoßen, darf sich gute Chancen ausrechnen, in Homburg Teil der Offensivreihe zu sein. „Am liebsten spiele ich links, um mit meinem rechten Fuß nach innen ziehen zu können“, sagt er. Gegen Balingen hätte das beinahe erstmals zum gewünschten Erfolg geführt. Die Latte stand seinem ersten Pflichtspieltor für die Kickers im Weg. Ersan Parlatan bescheinigte dem gebürtigen Kasseler („Er ist ein Mentalitätsspieler“), der am kommenden Mittwoch auf seinen Ex-Verein KSV Hessen treffen wird (Feigenspan: „Ich freue mich natürlich riesig drauf“), sich gut integriert zu sein und vor allem gegen Balingen ein gutes Spiel gemacht zu haben. Dass er zur Pause raus musste, habe keine Leistungsgründe gehabt.

Eine Einsatzgarantie sprach Parlatan gar Mittelfeldspieler Jost Mairose aus, der gegen Balingen erstmals seit langer Zeit in der Startelf gestanden hatte. „Er ist ein gutes Beispiel für alle: Er ist reingekommen und hat auf den Punkt funktioniert“, lobt der OFC-Trainer und erhofft sich nun einen ähnlich gut aufgelegten Mairose in Homburg. Schließlich fehlt in Björn Jopek nach dessen Platzverweis gegen Balingen ein wichtiger Stratege im zentralen Mittelfeld. Während Mairose also gesetzt ist, lässt sich Parlatan ansonsten nicht in die Karten schauen. Zumal bis auf Jopek alle Akteure einsatzbereit sind. Was es bedeutet, bei einem Regionalligisten mit derart breitem Kader zu spielen, hat auch Feigenspan schnell verinnerlicht. „Jeder einzelne bei uns hat den Anspruch, zu spielen, und versucht, es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen.“

In Homburg wird auf den OFC eine Mannschaft warten, die nach einer 0:2-Niederlage in Kassel „ein anderes Gesicht zeigen will“ (Parlatan), allerdings unter der Woche im Landespokal antreten musste (4:0 beim FV Eppelborn). Der OFC will dagegen das Gesicht zeigen, das er gegen Balingen aufgesetzt hatte: eines, das Entschlossenheit, Mut und Bereitschaft erkennen ließ. „Darum geht es“, ist Parlatan überzeugt.

OFC zum Abschluss viermal samstags Die Regionalliga Südwest hat die letzten vier Spieltage zeitgenau angesetzt. Für Kickers Offenbach bedeutet das: Vier Samstagspiele: 6.5., 14 Uhr: Steinbach (H)

13.5., 14 Uhr: Mainz 05 II (A)

20.5., 14 Uhr: Bahlinger SC (H)

27.5., 14 Uhr: Eintr. Trier (A)