Kickers Offenbach will sich mit Sieg Selbstvertrauen fürs Pokalspiel holen

Von: Christian Düncher

Rafael Garcia (Mitte) zeigte trotz der Talfahrt des OFC zuletzt ansteigende Form. © hübner

Alfred Kaminski, Interimscoach des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, muss bei seiner Premiere gegen den VfB Stuttgart II mehrere Ausfälle kompensieren, wischt aber die Zweifel beiseite.

Offenbach – Der erneute Trainerwechsel bei Kickers Offenbach hat aus Sicht von Rafael Garcia zumindest schon mal einen positiven Aspekt. „Wir kennen Alfred Kaminski ja“, sagte der Offensivspieler mit Blick auf den 59-Jährigen, der bereits zum zweiten Mal in dieser Saison als Interimscoach einspringt. Erneut muss er in der ersten Partie unter seiner Leitung (morgen, 19 Uhr, gegen den VfB Stuttgart II) auf Björn Jopek verzichten, der abermals gelbgesperrt fehlt.

Damals, beim 1:0 in Kassel, hatte auch Dejan Bozic gefehlt. Der Mittelstürmer wird diesmal wieder dabei sein. Dafür fallen neben Jopek definitiv Torwart David Richter, Dominik Wanner sowie Jost Mairose aus. Maximilian Rossmanns Einsatz ist offen. Also: Nicht die besten Voraussetzungen.

Kaminski wischt die Zweifel aber beiseite: „Es werden 20 Spieler auf dem Bogen stehen. Wir konzentrieren uns auf das, was wir haben, und nicht auf das, was wir nicht haben.“ Das Ziel dieser Aussagen ist klar. „Der Trainer will uns Selbstvertrauen geben“, sagt Garcia. Spielfreude und Abschlüsse standen ebenfalls auf dem Plan. „Kampf, Einsatz und Leidenschaft sind die Grundfaktoren für Freitag“, stellt Kaminski klar und betont, dass das Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt (Dienstag, 19 Uhr) in den Köpfen keine Rolle spiele. „Es gibt für mich da keinen Stellenwert. Ich will jedes Spiel gewinnen“, sagt er. Garcia ergänzt: „Erst mal geht es für uns darum, am Freitag ein gutes Ergebnis zu erzielen. Drei Punkte wären gut fürs Selbstvertrauen – und gut fürs Spiel beim FSV am Dienstag.“ (cd)