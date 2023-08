Zweite Niederlage wirft Fragen auf

Von: Jochen Koch

„Alle vier Offensiven hatten nicht die Bereitschaft. Das geht nicht“: Die Kritik des OFC-Trainers musste sich auch Rechtsaußen Mike Feigenspan (links), hier im Duell mit Yannik Thermann, gefallen lassen. © Hübner

Nach der zweiten Saisonniederlage in Folge ist die Enttäuschung groß bei Kickers Offenbach. Die Baustellen im Team sind es auch.

Offenbach – Große Chance oder letzte Chance? Wahrscheinlich beides für die Offenbacher Kickers, wenn sie am Sonntag auf dem Bieberer Berg die U21 der Frankfurter Eintracht zum Main-Derby erwarten. Große Chance, weil der OFC mit einem Heimsieg gegen den ungeliebten Nachbarn zum einen die aufgebrachte Fanseele wieder etwas beruhigen und Wiedergutmachung für den Fehlstart und zwei schwache Vorstellungen leisten könnte.

Aber auch gleichzeitig die letzte Chance, schon nach zwei Wochen und dann drei Spielen eine verkorkste Saison zu verhindern. Eine dritte Niederlage, noch dazu gegen die Eintracht, würde die Gräben zwischen Fans und Mannschaft wohl unüberbrückbar machen.

Trainer Christian Neidhart weiß, was nach dem ernüchternden Start das Gebot der Stunde ist. „Wir haben uns in eine Drucksituation gebracht und müssen jetzt liefern.“ Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Mannschaft wirklich so schlecht ist, wie sie sich bisher präsentiert hat, oder ob mit den Niederlagen gegen die Stuttgarter Kickers und den VfR Aalen der Vorbereitungsreigen endlich beendet ist, und die Kickers doch die Qualität für einen Spitzenplatz besitzen. Viel spricht derzeit nicht für die Wende zum Guten.

Sportgeschäftsführer Christian Hock und Trainer Christian Neidhart haben es noch nicht geschafft, einen Kader und eine Mannschaft für gehobene Ansprüche zu präsentieren. Seit mittlerweile sechs Spielen sind die Kickers sieglos. Die ersten beiden Punktspielniederlagen haben viele Fragen und Zweifel aufgeworfen. Unter anderem nach der Kaderzusammenstellung.

Wenn der 19-jährige Jan Urbich, aus der A-Jugend-Hessenliga gekommen, in seiner ersten Saison im Herrenfußball zweimal in der Startelf steht, weiß man, dass der OFC ein Stürmerproblem hat. Zumal der ebenfalls als Stürmer vorgesehene, drittligaerfahrene Marcos Alvarez bisher weder als Vorbereiter noch als Vollstrecker zur Geltung gekommen ist. Im Zentrum gab es weder gegen Stuttgart noch in Aalen einen gefährlichen Abschluss. Und auch die zweit- und drittligaerfahrenen Außenbahnspieler haben weder im Eins-gegen-eins noch im Sprint große Wirkung erzielt. Das räumt auch Neidhart unumwunden ein. „Alle vier Offensiven hatten nicht die Bereitschaft. Das geht nicht.“ Die Zahl der intensiven Läufe nannte er enttäuschend.

Klar ist aber auch: Ohne Verstärkung im Sturmzentrum darf man sich keine großen Hoffnungen auf eine Aufholjagd machen. Doch die Suche nach einer echten Verstärkung gestaltet sich schwierig. „Wenn ein Drittligist mitbietet, sind wir chancenlos“, sagt Christian Hock. So geschehen im Fall von Eric Hottmann (ging von Cottbus nach Regensburg).

In Aalen musste Hock sich zur Pause im Kabinengang „sammeln, weil ich stinksauer war“, räumte er ein. „Die erste Hälfte war eine Katastrophe: Keine Laufbereitschaft, kein Wille, keine Zweikampfführung.“

Auch die hinteren Regionen, also Mittelfeld und Abwehr, machten einen mehr als fragilen Eindruck und steuerten alles andere als Stabilität und Ordnung bei. Im zentralen Mittelfeld fehlt bei zwei defensiven Sechsern (erst Jopek/Breitenbach, dann Jopek/Albrecht) die Inspiration und Kreativität im Spiel nach vorne. Zudem war die Abstimmung im Zentrum gegen Aalen mangelhaft. Die Aalener konnten sich durch Positionswechsel und kurze Antritte immer wieder in die freien Räume positionieren und von dort die Kickers mit schnellem Passspiel unter Druck setzen. Eigenschaften, die beim Offenbacher Mittelfeldduo nicht einmal ansatzweise zu erkennen waren. Dazu kommt bisher eine extrem hohe Quote an Fehlern ohne Gegnerdruck, also beim eigenen Spielaufbau oder bei der Zuordnung im eigenen Strafraum, was schon drei Gegentore ermöglichte. Dass zwei davon in der letzten Spielminute fielen, spricht nicht für eine hohe Konzentrationsfähigkeit.

Auch eine teamorientierte Geschlossenheit ist noch nicht zu erkennen. Alle Mannschaftsteile wirken für sich isoliert. Dazu kommt noch eine von innen und außen herangetragene Unruhe. Vor allem durch den Streikprofi Zieleniecki. Extern steigt die Unzufriedenheit durch die Diskrepanz zwischen Anspruchsdenken und Erwartungen und dem Null-Punkte-Start. Was bleibt jetzt an positiven Aspekten vor dem Main-Derby? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Außer: In der Favoritenrolle stecken die Kickers jetzt nicht mehr, und das kann in einem Derby nur von Vorteil sein.

