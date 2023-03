Kickers Offenbachs Ex-Geschäftsführer vor Wechsel

Von: Christian Düncher

Einst Kickers Offenbach, künftig Hallescher FC: Für Thomas Sobotzik (links) wird es bald ein Wiedersehen mit Sreto Ristic (rechts) geben. Beide arbeiteten auch schon beim Chemnitzer FC zusammen © hübner

Kickers Offenbachs Ex-Trainer Sreto Ristic ist bereits beim Halleschen FC, Ex-Geschäftsführer Thomas Sobotzik wird ihm laut übereinstimmenden Medienberichten bald folgen und damit die Fraktion der ehemaligen OFCler beim Drittligisten auf drei erhöhen.

Offenbach – Bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hatten sie bis zur vergangenen Saison als Geschäftsführer und Trainer die Sportliche Leitung inne. Künftig werden Thomas Sobotzik und Sreto Ristic beim Drittligisten Halleschen FC vereint sein. Nachdem der Klub aus Sachsen-Anhalt vor wenigen Wochen Ristic als neuen Coach präsentiert hatte, steht nun die Verpflichtung Sobotziks kurz bevor.

Medienberichten zufolge sind sich der 48 Jahre alte Ex-Profi (unter anderem Eintracht Frankfurt) und der Klub einig. Nur die offizielle Verkündung steht noch aus. Sobotzik, der am Dienstag das 2:2 gegen Viktoria Köln im Stadion verfolgte (der Ex-Offenbacher Tunay Deniz traf für den HFC zum zwischenzeitlichen 1:0), soll zum 1. April die Nachfolge des zum Monatsende aus dem Amt scheidenden Ralf Minge antreten.

Für den OFC würde dieser Wechsel eine finanzielle Entlastung bedeuten. Bislang ist Sobotzik dort lediglich freigestellt, bezieht also weiter sein Gehalt. Sollten die Kickers in dieser Saison noch den Aufstieg schaffen, würde er eine Prämie erhalten. Beides entfiele bei Vertragsauflösung.

Sobotzik war im November 2019 beim OFC als Geschäftsführer eingestiegen und hatte sich vorrangig um die sportlichen Belange gekümmert. Zu Beginn des Jahres 2021 holte er Ristic als Trainer. Beide kannten sich bereits aus der gemeinsamen Zeit beim Chemnitzer FC. Sobotzik war dort Vorstand Sport und Finanzen, Ristic Co- und Interimstrainer.

In Offenbach stand ihnen vergangene Saison ein teurer Kader zur Verfügung. Der erhoffte Aufstieg wurde aber verpasst, auch weil der OFC aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause nur einen Punkt holte. Die Saison endete mit dem Gewinn des Hessenpokals in sportlicher Hinsicht versöhnlich. Aber das Tischtuch zwischen der Sportlichen Leitung und der Vereinsführung war zu diesem Zeitpunkt bereits zerschnitten. Sobotzik und Ristic, die erst wenige Monate zuvor ihre Verträge bis 2024 verlängert hatten, wurden freigestellt. In Halle arbeiten sie ab 1. April wieder zusammen.

