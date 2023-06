Kickers Offenbachs „Klassenbester“: Konstant und kompromisslos

Von: Christian Düncher

Knallharter Verteidiger: Mit dem zentralen Abwehrspieler Maximilian Rossmann (rechts, im Derby beim FSV Frankfurt) holte der OFC in der abgelaufenen Saison 1,94 Punkte (Bestwert), ohne ihn nur 1,25. © hübner

Die Noten sind ausgewertet, hier ist das Saisonzeugnis des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach: Innenverteidiger Maximilian Rossmann war in der abgelaufenen Runde der „Klassenbeste“.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers haben eine enttäuschende Saison hinter sich. Das spiegelt auch die Auswertung der Noten, die wir den OFC-Profis nach jedem Spiel gegeben hatten, wider. Auffallend viele Akteure tummeln sich in unserem Saisonzeugnis in der Kategorie „Luft nach oben“. Hatte sich in der Winterpause noch ein Duo den ersten Platz geteilt, gibt’s nun einen „Klassenbesten“, dessen Vorsprung auf Rang zwei ist aber hauchdünn.

KLASSENBESTER

Maximilian Rossmann (17/16/0): Tattoos auf den Oberschenkeln, zumeist grimmiger Blick – man könnte den 28-Jährigen auch für einen Kampfsportler halten. Ähnlich kompromisslos agiert er auf dem Fußballplatz. „Rossi“ (1,92 m) ist eine echte Kante und schwer zu überwinden. Der erfahrene Innenverteidiger (95 Drittligaspiele, 37 Einsätze in der niederländischen Eredivisie) war der konstanteste Kickers-Feldspieler. Mit ihm holte der OFC 1,94 Punkte (Bestwert), ohne ihn nur 1,25. Ist zudem ein Freund klarer Worte – und laut Präsident Joachim Wagner „eine Blaupause“ für die Art Spieler, die er sich wünscht. 2,6

VORNE DABEI

David Richter (26/26/0). Der Torhüter war nach der ersten Hälfte der Saison noch gemeinsam mit Rossmann der „Klassenbeste“. Fiel nach der Winterpause aber etwas ab. Ein solider Rückhalt, jedoch kein überragender. In 28 Partien spielte er nur siebenmal zu null. Hatte kaum Patzer, rettete den Kickers aber auch nicht übermäßig viele Punkte. In der Endphase der Saison verletzte sich der bei den Fans beliebte Torhüter am Sprunggelenk. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Wechselt zu Drittligist 1860 München. 2,7

Mike Feigenspan (12/9/1): Kam im Winter aus der 3. Liga in eine nicht funktionierende Mannschaft. Erzielte in zwölf Spielen nur ein Tor, gehörte in einer schwachen Offensive aber zumeist zu den auffälligeren Akteuren. Wurde mal außen, mal als zweite Spitze eingesetzt. Hatte nie die Chance, sich richtig einzuspielen, zumal die Nebenleute ständig wechselten. 2,8

Jayson Breitenbach (28/28/4). Kehrte vor zwei Jahren als Außenverteidiger über Mainz 05 (Jugend und U23) und den 1. FC Saarbrücken zum OFC zurück, ist aber längst mehr als eine verlässliche Alternative im Abwehrzentrum. Er klärt viele Situationen durch Stellungsspiel, Schnelligkeit und Antizipation. Mit vier Treffern der torgefährlichste OFC-Verteidiger. Setzte im Winter mit seiner Vertragsverlängerung ein Zeichen, im ersten Punktspiel 2023 folgte mit seinem späten Siegtor im Derby beim FSV Frankfurt ein weiteres. Ließ dann aber etwas nach. Fiel in der Endphase der Saison wegen einer Knöchelverletzung aus. 2,9

Sebastian Zieleniecki (24/22/1). Kapitän und Abwehrchef, aber nicht mehr so souverän wie in den Spielzeiten zuvor. Die Enttäuschung über zwei verpasste Aufstiege in Folge scheint am Polen zu nagen. Einst Dauerbrenner, verpasste er in der abgelaufenen Saison zehn Spiele gesperrt (1) oder verletzt (9). Inzwischen spricht er passabel Deutsch. Ein Wort- oder Anführer ist der 28-Jährige aber nicht. 2,9

IM SOLL

Ronny Marcos (29/29/1). Der Dauerbrenner auf der linken Abwehrseite. War auch diese Saison konkurrenzlos. In der Defensive gewohnt solide. In seinem 110. Pflichtspiel für den OFC gelang ihm zudem sein erstes Tor. Bereitete noch einen Treffer vor. Kurzum: In der Offensive weiter ausbaufähig. 3,0

Vincent Moreno (25/24/0). Das Eigengewächs überraschte positiv. In der dritten Profi-Saison gelang dem Rechtsverteidiger (21) der Sprung zur Stammkraft. Reduzierte im Saisonverlauf seine Stellungsfehler und wurde nach vorne immer mutiger. 3,1

Björn Jopek (30/30/7). Als defensiver Mittelfeldspieler mit sieben Toren sowie vier Vorlagen zweitbester Kickers-Scorer (hinter dem im Winter zu Dynamo Dresden gewechselten Jakob Lemmer, 8/4). Der ehemalige Zweitliga-Profi übernahm Verantwortung und war darum bemüht, das Spiel zu ordnen. Käme mit einem laufstarken Sechser an seiner Seite vermutlich noch besser zur Geltung. 3,2

LUFT NACH OBEN

Christian Derflinger (28/25/4). Feiner Techniker, von dem aber mehr kommen muss. Erzielte vier zum Teil sehenswerte Tore (zwei Vorlagen). In der zweiten Saisonhälfte, in der er zweimal verletzt war, ohne Scorerpunkt. 3,3

Dominik Wanner (24/21/4). Verletzungen hinderten den Außenspieler (einst Mainz II und Dortmund II) daran, sein Potenzial, das er mit vier Toren und vier Vorlagen andeutete, häufiger abzurufen. 3,3

Maik Vetter (16/14/0). Publikumsliebling und dienstältester Spieler, aber auch großer Pechvogel. Der 31-Jährige fiel machfach verletzt aus. Soll beim OFC bleiben, in welcher Rolle, ist noch offen. 3,3

Philipp Hosiner (28/18/4). Teures Missverständnis. Der 34-jährige Topverdiener, im Januar 2022 vom damaligen Zweitligisten Dynamo Dresden geholt, wirkte keinesfalls lust-, aber oft glücklos. 3,4

Semir Saric (31/23/3). Leistungsträger in Wuppertal, jedoch nur Mitläufer bei den Kickers. Fällte zu oft in entscheidenden Momenten die falsche Entscheidung. Kehrt zurück zum WSV. 3,5

Dejan Bozic (21/18/4). In der Vorsaison mit 21 Scorerpunkten in 32 Spielen Leistungsträger, nun nur noch sechs Scorerpunkte in 21 Spielen. Nur mit der Schambein-Entzündung zu Beginn der Runde lässt sich das nicht erklären. Blieb in manchen Spielen ohne Torabschluss. Kam gegen Saisonende gar nicht mehr zum Einsatz. 3,5

Lucas Hermes (32/25/2). In der Winterpause noch Kandidat für eine Vertragsverlängerung. 2023 kam jedoch nicht mehr viel. Zwei Tore und drei Vorlagen in 32 Spielen – zu wenig für einen Angreifer. Künftig FSV Frankfurt. 3,6

Rafael Garcia (30/21/2). Zu Saisonbeginn vom damaligen Trainer Alex Schmidt als „Unterschiedsspieler“ gepriesen. Der drittliga-erfahrene Offensivmann rief sein Potenzial jedoch fiel zu selten ab. 3,6

Julian Albrecht (23/19/0). In der Schaltstelle im Mittelfeld fehlt dem 21-Jährigen bislang die Balance. Nach vorne nicht gefährlich genug (eine Vorlage), muss sich im Zweikampfverhalten steigern. 3,6

Almin Mesanovic (9/8/0). Obwohl noch für die U19 spielberechtigt, absolvierte er bereits seine zweite Saison bei den Profis. Hatte bis zur Winterpause nur einen Kurzeinsatz. Danach achtmal in der Startelf. Wäre in einer intakten Mannschaft wohl besser zur Geltung gekommen. 3,6

Jakob Zitzelsberger (18/11/0). Am Einsatz mangelt es bei dem Defensivmann, der vor der Saison vom FC Pipinsried (Regionalliga Bayern) gekommen war, nie. Hatte gute Spiele, aber auch einige, in denen er überfordert war, z.B. in Worms und Fulda. 3,7

Shako Onangolo (12/5/0). Er kam mit großen Vorschusslorbeeren aus Homburg. Den Erwartungen wurde der 23-Jährige aber nie gerecht. Angeblich der schnellste Spieler im Kader. Wirkte nicht fit. Dieses Jahr nur einmal eingesetzt. Kein neuer Vertrag. 3,7

Maximilian Engl (8/8/0). Hatte in der Saisonvorbereitung die Nase vorne, bis zu einer Verletzung. Als er dann zweimal ran durfte, sah der 25-Jährige nicht gut aus. Erhielt im Saisonendspurt erneut die Chance, hatte aber pro Spiel mindestens eine zumindest diskutable Aktion. 3,7

Jost Mairose (13/8/0). In der Vorsaison noch der absolute Leistungsträger beim damaligen Ligarivalen Schott Mainz. Bringt fußballerisch viel mit, fremdelte aber mit dem „kalten Profi-Fußball“. Kehrt zum Ex-Club zurück. 4,1

NEBENROLLE

Dino Kurbegovic (4/4/0). Als Kapitän sollte der 22-Jährige die Reserve führen, trainierte jedoch parallel bei den Profis mit. Als in der Endphase der Saison im Abwehrzentrum Personalnot herrschte, nutzte er seine Chance. Gehört künftig fest zum Kader. 3,1

Michael Zadach (2/2/0). Die Nummer drei im Tor gab am drittletzten Spieltag beim 0:2 in Mainz ihr Debüt und durfte bei der finalen Partie in Trier nach Engls verletzungsbedingtem Aus noch mal 28 Minuten ran. Der Vertrag wurde nicht verlängert. 3,5

Damjan Balic (6/1/0). In der Vorbereitung auf die Restsaison spielte sich der Offensivmann mit guten Leistungen in den Testspielen in den Fokus. Erhielt einen Profi-Vertrag, zahlte bei seinen sechs Einsätzen jedoch teilweise ordentlich Lehrgeld. Muss vor allem körperlich zulegen. 4,5

Noah Vuko (1/0/0): Brachte das Kunststück fertig, in einer Saison für drei Kickers-Mannschaften zu spielen. Zunächst wurde der Stürmer von der U19 zur U21 hochgezogen. Am viertletzten Spieltag durfte er beim 0:2 gegen Steinbach 21 Minuten Regionalliga-Luft schnuppern.

Can Karakus (1/0/0): Der Angreifer aus der U21 kam in der Nachspielzeit des letzten Saisonspiels in Trier zu seinem Profi-Debüt. War insgesamt viermal im Kader.

ZUSCHAUER

Roko Mrvelj: Wurde in der Winterpause mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Spielte in der U19 im zentralen Mittelfeld, bei den Profis kam er im Training auf der defensiven Außenbahn zum Einsatz. Dreimal im Kader.

