Kickers Offenbachs nächster Zugang traf schon gegen Manuel Neuer

Dimitrij Nazarov (33) kommt als Führungsspieler vom Drittligisten Erzgebirge Aue zum OFC © hübner

Führungsspieler, „Fußballgott“ und Familienmensch: Zugang Dimitrij Nazarov soll beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach seine Torgefährlichkeit und die Erfahrung aus 251 Zweitligaspielen einbringen.

Offenbach – Mit dieser Personalie haben die Offenbacher Kickers das erste dicke Ausrufezeichen gesetzt. Und es sollen bis zum Start der Saisonvorbereitung am Montag weitere folgen. Wie der Fußball-Regionalligist mitteilte, wird Dimitrij Nazarov künftig den OFC in der Offensive verstärken. Der 33 Jahre alte Mittelfeldmann spielte 251 Mal in der 2. Bundesliga (48 Tore, 20 Assists) und zudem 67 Mal in der 3. Liga (sechs Tore, elf Assists), wo er zuletzt für Erzgebirge Aue aktiv war. Vergangenen September gelang ihm per Volleyschuss gegen Meppen das „Tor des Monats“.

„Mit Dima Nazarov bekommen wir einen sehr erfahrenen Spieler, der sich sowohl als Vorbereiter als auch als Torjäger in den letzten Jahren in der 2. und 3. Liga absolut etabliert und seine Duftmarken gesetzt hat“, sagte Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock. „Wir erwarten natürlich, dass er beim OFC genau diese Qualitäten an den Tag legt und als Führungsspieler, Vorbereiter und Torschütze die Mannschaft nach vorne bringt und zum größtmöglichen Erfolg treibt.“ Also zum Aufstieg in die 3. Liga.

Nazarov verriet, dass ihn der neue OFC-Trainer Christian Neidhart vor der vergangenen Spielzeit zum SV Waldhof Mannheim holen wollte. Hock kennt er aus diversen Duellen mit dessen Ex-Verein SV Wehen Wiesbaden. Er sei von den beiden und vor allem von deren Plan „absolut überzeugt“, betonte der Offensivspieler. Bei den Kickers herrsche „eine Wahnsinnsstimmung“, der Verein sei für ihn „eine absolute Topadresse“. Er wolle „mit dem OFC etwas entwickeln“ und freue sich, „dass es mit einem Team mit viel Leidenschaft und Mentalität losgeht“.

In seiner Pressemitteilung betonte der OFC, dass Nazarov weiß, „was es heißt, bei einem Traditionsclub zu spielen“. Der aserbaidschanische Ex-Nationalspieler (45 Einsätze, sieben Tore) war unter anderem für Preußen Münster und den Karlsruher SC aktiv, mit dem er knapp den Aufstieg in die 1. Liga verpasste. Zuletzt spielte er acht Jahre für Erzgebirge Aue. Dort wurde er von den Fans als „Fußballgott“ verehrt.

Die Sachsen wollten ihren Topscorer gerne halten, standen mit ihm seit Mitte Februar in Gesprächen. Mitte Mai wurde bekannt, dass sich Nazarov gegen eine Vertragsverlängerung entschieden hatte. „Letztlich war es eine familiäre Entscheidung. Diese sieht Dima nicht im Erzgebirge, sondern woanders. Das haben wir zu respektieren“, sagte Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich. Nazarov ist seit wenigen Wochen Vater. Nun kehrt er mit seiner Familie in die Nähe der Region zurück, in der er aufwuchs. Der feine Techniker war ein Jahr alt, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Bei der TSG Albisheim begann er mit dem Fußball, weitere Stationen waren Wormatia Worms, der 1. FC Kaiserslautern (Jugend und zweite Mannschaft) und Eintracht Frankfurt II. Bei Preußen Münster spielte er sich ins Rampenlicht, debütierte 2014 unter Trainer Berti Vogts in Aserbaidschans Nationalteam – und überwand 2017 beim 1:4 gegen Deutschland Manuel Neuer. „So viele Nachrichten hatte ich noch nie auf meinem Handy“, berichtete er damals. Die Gegenwart heißt künftig Regionalliga Südwest.

