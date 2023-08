Kickers Offenbachs Sportchef Hock verspricht: „Werden bestmöglich vorbereitet sein“

Von: Christian Düncher

„Ich habe jeden Tag Spaß“, sagt Christian Hock über seinen Job als Sport-Geschäftsführer des OFC. © hübner

Im ausführlichen Interview spricht Christian Hock, der neue Sport-Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, über den anstehenden Ligastart und sein Frühstücksritual.

Offenbach – 20 Jahre nach seinem Engagement als Spieler hat Christian Hock abermals bei den Offenbacher Kickers angeheuert, diesmal als Geschäftsführer Sport. Im Interview zieht der 53-Jährige nach zweieinhalb Monaten im Amt eine erste Bilanz, spricht über Gewohnheiten beim Frühstück, ein Testspiel mit Aha-Effekt und die Vorfreude auf das anstehende Saisoneröffnungsspiel der Regionalliga Südwest.

Ihr einstiger Mainzer Mitspieler Torsten Lieberknecht hat mal ausgeplaudert, dass Sie in Trainingslagern immer Nutella dabei hatten und das löffelweise konsumierten. Hat sich das geändert?

Die Angewohnheit habe ich immer noch (lacht). Ich brauche morgens nichts anderes zum Frühstück als ein Brötchen mit Nutella. Meine Kinder übrigens auch nicht. Und es gibt in der Tat Abende, an denen ich Nutella mit dem Löffel aus dem Glas esse. Aber alles natürlich in Maßen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Torsten Lieberknecht?

Es gibt einige ehemalige Mitspieler, zu denen ich noch Kontakt habe. Zum Beispiel Jürgen Klopp, Sven Demandt und Dimo Wache. Zu Torsten habe ich aber eine besondere Beziehung. Torsten war mein Trauzeuge und wir haben als Mitspieler bei fast allen Trainingslagern und Auswärtsspielen das Zimmer geteilt.

Aus Ihrer Generation sind auffallend viele ehemalige Spieler des FSV Mainz 05 später Trainer geworden. Ist das alles der Wolfgang-Frank-Effekt?

Das hatte hundertprozentig miteinander zu tun. Er war ja in vielen Bereichen ein Visionär. Einmal hat er uns auf der Fahrt zu einem Testspiel in Saarbrücken darüber informiert, dass wir Viererkette spielen werden, obwohl wir das nie groß trainiert hatten. Er hat es uns in der Kabine erklärt und wir haben versucht, es umzusetzen. Zur Pause führten wir als Tabellenletzter der 2. Liga deutlich und haben das Spiel auch gewonnen. Für alle war das ein Aha-Erlebnis. Dass so viele der damaligen Spieler später Trainer – oder Sportdirektor – geworden sind, hat sicher damit zu tun, wie er uns geführt hat, aber auch, wie Kloppo das weitergeführt hat.

Sie waren auch Trainer. Was hat Sie bewogen, diesen Job aufzugeben?

Nachdem ich die Spieler-Karriere beenden musste, weil die Achillessehne kaputt war, bezahlte mir die Berufsgenossenschaft eine Umschulung. Ich wollte ins Sportmanagement, musste aber gewisse Arbeitsstunden nachweisen. Christian Heidel (Anm. der Red.: damals Manager des FSV Mainz 05) hat den Kontakt zum SV Wehen hergestellt. Dort hatte ich sehr gute Gespräche mit Bruno Hübner. Er wollte, dass ich nicht nur auf der Geschäftsstelle arbeite, sondern auch meine Erfahrung, die ich als Fußballer gesammelt hatte, einbringe. Als Ex-Profi durfte ich sofort die A-Lizenz machen, danach ging es schnell. Ich war ein Jahr C-Jugendtrainer, im zweiten Jahr für die A-Jugend verantwortlich und schließlich nach drei Monaten Cheftrainer, weil Djuradj Vasic zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist. Nachdem ich auf meiner letzten Trainerstation beurlaubt worden war, spielte ich mit der Mainzer Traditionself auf dem Halberg gegen den SV Wehen. Diesmal sprach Markus Hankammer mich an (Anm. d. Red.: Präsident des Vereins) und sagte mir, dass die Stelle des NLZ-Leiters frei werden würde. So kam das alles ins Rollen.

Als Sie 2008 als Spieler zum OFC kamen, war der heutige Scout Ramon Berndroth Chefcoach und René Keffel schon Torwarttrainer. Gibt es sonst noch alte Bekannte?

Aus der damaligen Garde ist, glaube ich, sonst keiner mehr da. Markus Wolf, den ich ja noch aus der Zeit in Mainz kannte, habe ich wieder getroffen. Barbara Klein (Anm. d. Red.: Ehrenrepräsentantin) natürlich auch. Und zu Matthias Winter (Anm. d. Red.: einst Sponsor sowie Verwaltungsratsmitglied) habe ich immer Kontakt gehalten.

Inwiefern ist der OFC von damals mit dem OFC von heute vergleichbar?

Das ist schwer zu beurteilen. Erstens ist es lange her, zweitens hatte man als Spieler nie so den engen Kontakt zur Geschäftsführung. Aber es ist heute schon ein ganz anderes Arbeiten. Zu meiner Zeit gab es noch das alte Stadion mit der Umkleide unter der Gegengeraden. Wir haben teilweise auf einem Kunstrasenplatz trainiert, bei dem die Wurzeln durchkamen. Heute hat man richtig gute Voraussetzungen, die leider nicht so genutzt wurden, wie sie hätten genutzt werden können.

14 Spiele in der Regionalliga Süd bestritt Christian Hock (links, gegen RW Erfurt) 2003/04 für den OFC. © imago

Es gab in den vergangenen Jahren dennoch immer wieder Klagen über die Trainingsbedingungen. Teilen Sie diese?

Aktuell sind die Trainingsbedingungen top. So eine Anlage und solche Trainingsmöglichkeiten haben nicht viele Drittligisten – und auch manche Zweitligisten nicht. Dass die Plätze hinter dem Stadion schwierig sind, ist klar, weil die Drainage nicht optimal ist. Das merkt man jetzt bereits, wenn es regnet. Wir haben daher diese Woche auch schon mal im Leistungszentrum trainiert. Dort gibt es zwei Rasenplätze nur für den OFC, einen, den wir uns mit der SG Wiking teilen, und einen Kunstrasenplatz. Warum sollte die erste Mannschaft die nicht mitnutzen? Warum sollte man dort kein Testspiel machen wie zuletzt gegen den FC Schalke 04 II?

Sowohl Trainer Christian Neidhart als auch Sie haben den Vorbereitungsplan kritisiert, der größtenteils schon bei Ihrem Amtsantritt feststand. Was werden Sie künftig anders machen?

Wir haben in der Vorbereitung auf zwei super Plätzen gespielt: gegen Schalke 04 II und in Münster. Von den anderen Plätzen waren einige gut, jedoch nicht alle. So ein Fass muss man gar nicht aufmachen, wenn man hier alle Möglichkeiten hat. Da muss man für das LZ und die erste Mannschaft das Beste rausholen. Das versuchen wir.

Sie mussten die Karriere verletzungsbedingt beenden. Wie halten Sie sich seitdem fit? Steht Fußball noch auf dem Plan?

Der Job hat das im vergangenen Jahr während der Zeit in Magdeburg nicht zugelassen. Auch davor in Wiesbaden war es schwierig, aber durch die Nähe zu Mainz, wo ich ab und zu in der Traditionself spiele, machbar. Es ist aber eher selten. Beim letzten Benefizspiel war ich der Älteste im Team. Ich hatte ja zwei schwere Verletzungen während meiner Karriere: Achillessehnen- und Kreuzbandriss – an unterschiedlichen Beinen. Das spüre ich schon. Jeden Tag könnte ich nicht kicken. Ab und zu ist es machbar, ebenso laufen.

Als Trainer und Funktionär hatten Sie Ihre erfolgreichste Zeit beim SV Wehen Wiesbaden. Arbeitet es sich dort entspannter als bei Traditionsklubs wie Magdeburg oder Offenbach, wo mehr Druck ist?

Der Druck war nicht das Entscheidende. Der SV Wehen Wiesbaden ist ein Verein, der nach einem klaren Plan vorgeht. Man wollte immer in die 2. Liga, aber nicht auf Teufel komm raus. Wir hatten am Ende drei Leute, die über sportliche Dinge entschieden haben: der Cheftrainer, Geschäftsführer Niko Schäfer und ich als Sportdirektor. Wir haben diese Belange besprochen. Und danach ging alles ins Präsidium beziehungsweise in den Aufsichtsrat. Man hatte zudem Vertrauen in die handelnden Personen. Das muss da sein und diese Kontinuität, auch wenn mal ein Transfer nicht funktioniert. Bei acht, neun Zugängen können nicht alle einschlagen. Dafür haben wir aber Leute geholt wie Daniel-Kofi Kyereh, Manuel Schäffler, Robert Andrich oder nun Benedict Hollerbach, die keiner kannte, die man dann jedoch teuer verkauft oder die Erstliga-Spieler werden. Es ist zudem wichtig, klare Ansprechpartner zu haben. Wer als Spieler ein Problem mit dem Trainer hat, soll es mit diesem lösen. Das war hier in den vergangenen Jahren nicht immer so. Das haben wir mit einer Ansage den Spielern sofort klar gemacht.

Wie zufrieden sind Sie mit der Kaderplanung?

Für einen neuen Trainer ist es sehr wichtig, dass der Kader nicht erst zum Saisonauftakt steht, sondern er gewisse Abläufe über eine längere Zeit im Trainingsbetrieb einüben kann. Diese Möglichkeit haben wir ihm, glaube ich, geboten, indem der Kader früh relativ komplett war. Natürlich hatten wir während der Vorbereitungszeit leider mit Verletzungen zu kämpfen. Dass in Damjan Balic, Sascha Korb und Leon Müller drei Spieler länger ausfallen, kann man nie verhindern.

Sind die vielen Verletzten auch Folge der Vorbereitung – oder nur Pech?

Die einzige Geschichte, die mit den Platzverhältnissen zu tun hatte, war die Verletzung von Ronny Marcos in Grebenhain. Unabhängig davon hätten Christian Neidhart und ich die Vorbereitung anders geplant. Wenn man immer Samstag, Dienstag, Samstag und Mittwoch spielt, hat man weniger Möglichkeiten, Dinge zu trainieren, weil man immer vom Spiel aus der Belastung in die Regeneration kommt. Man kann nicht dauerhaft auf 100 Prozent sein, sondern muss auch runterfahren. Wir hätten daher eher Doppelspieltage am Wochenende gemacht oder dreimal 30 Minuten gespielt. Das ist keine Ausrede, aber das hat die Vorbereitung mit Blick auf die Trainingsinhalte schon etwas gehemmt.

Sie wirken sehr ausgeglichen. Wann bringt Sie etwas aus der Fassung?

Ich muss zugeben, dass ich mit den Jahren etwas ruhiger geworden bin. Als ich noch in Wiesbaden war, war das sehr emotional mit Rüdiger Rehm und mir auf der Bank. Inzwischen muss schon ein bisschen was passieren. Mir ist wichtig, dass man fair und anständig miteinander umgeht.

Nach Ihrer Zeit beim SV Wehen Wiesbaden waren Sie ein Jahr ohne Verein. War das eine selbst gewählte Pause, um nach mehrjähriger Tätigkeit in einem intensiven Job den Akku wieder aufzuladen?

Die Pause hat gut getan. Ich hätte aber kein Problem damit gehabt, direkt weiterzumachen, sofern etwas Passendes dabei gewesen wäre. Für mich ist wichtig, dass ich von dem, was ich mache, überzeugt bin. Das ist der Fall. Zudem habe ich jeden Tag Spaß, sei es hinten am Trainingsplatz, unten in der Kabine oder wenn ich morgens hier die Tür aufschließe und noch keiner da ist. Sicher werde ich nach dem Ende der Transferperiode aber auch mal den einen oder anderen Tag Pause machen, zumal ich dieses Jahr noch keinen Urlaub hatte. In Sebastian Möller, Geschäftsführer Finanzen und Organisation, sowie Teammanager Maik Vetter sind ja noch zwei weitere Ansprechpartner da.

Wie sehr schmerzt der Ausfall von Leon Müller? Auf seiner Position scheint alles offen zu sein, obwohl dort viel probiert wurde.

Leon vereint alles, was man als Sechser braucht, wenn es so gespielt werden soll, wie Christian Neidhart es spielen lassen will, also mit zwei Sechsern, von denen einer eher den defensiven Part hat, aber trotzdem fußballerische Qualität hat, Tempo und eine gute Zweikampfführung. Insofern tut uns der Ausfall natürlich weh, aber wir müssen Lösungen finden. Wer kann auf der Position spielen? Ich fand, Jayson Breitenbach hat es gegen Schalke 04 II sehr gut gemacht auf der Position. In Münster war es dünn – von beiden Sechsern. Der Gegner spielt aber auch einen super Ball und wird glaube ich in der 3. Liga eine gute Rolle spielen. Unsere zwei Innenverteidiger standen ständig gegen drei Mann, da sieht man natürlich schlecht aus. Aber das wird in der Regionalliga nicht oft passieren, dass Mannschaften so gegen uns spielen. Trotzdem müssten wir eine Lösung finden. Da spielen Trainingseinheiten, in denen man das vermitteln kann, eine Rolle, aber die waren zuletzt knapp.

Morgen steht zu Hause das Saisoneröffnungsspiel gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers an. Mit welchen Gefühlen blicken Sie dieser Partie entgegen?

Mit einer riesengroßen Vorfreude, weil ich hoffe, dass wir knapp 10 000 Zuschauer haben werden und ich die Mannschaft vor den Fans spielen sehen will. Wir hoffen natürlich alle, dass es erfolgreich wird. Die Garantie hat man nie. Aber ich weiß, wie Christian Neidhart arbeitet und dass die Mannschaft bestmöglich vorbereitet auf den Rasen gehen wird. Dann sind die Jungs gefordert, alles rauszuholen, die Stimmung, die jetzt gut ist, noch ein bisschen besser zu machen und mit drei Punkten auf der Habenseite der ersten Auswärtspartie entgegenzusehen. Das muss das Ziel sein.

Das Gespräch führten Jörg Moll und Christian Düncher