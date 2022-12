Kickers Offenbach: Spieler beteiligen sich an Reisekosten für Winter-Trainingslager

Von: Christian Düncher

Nach dem Aufeinandertreffen in der Liga Mitte Dezember sollen die Kickers aus Offenbach im Trainingslager wieder gegen Rot-Weiß Koblenz ran. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kichers Offenbach zieht es zum Trainingslager in der Winterpause wieder ins türkische Belek. Um die Reise zu stemmen, greifen die Spieler in die eigene Tasche.

Offenbach – Eines kann man den Verantwortlichen von Kickers Offenbach gewiss nicht nachsagen: Aberglauben. Obwohl das Trainingslager in der Türkei dem OFC in der vergangenen Saison alles andere als Glück brachte (aus den ersten drei Spielen nach der Winterpause wurde nur ein Punkt geholt und damit der Aufstieg verspielt), wird der Fußball-Regionalligist erneut eines absolvieren - und das sogar am identischen Ort. Vom 8. bis 16. Februar weilt der OFC wieder im Spice Hotel & Spa (mit eigener Trainingsanlage), um sich optimal auf die Restsaison vorzubereiten.

Die Reise sei „komplett extern über unsere Unterstützer und die Mannschaft selbst finanziert“, stellte Geschäftsführer Matthias Georg klar. Man wolle die Zeit in Belek „intensiv nutzen“, um an verschiedenen Punkten zu arbeiten und um sich weiterzuentwickeln. „Wir freuen uns über jeden, der mitfährt.“ Auf ofc.de bietet der Klub für Interessenten zwei Reise-Pakete an.

Mit zwei Nachwuchsspielern ins Trainingslager: Kickers Offenbach in der Winterpause wieder in Belek

Während des Trainingslagers werden die Kickers vermutlich ein Testspiel gegen den Ligarivalen RW Koblenz absolvieren, auf den man diese Saison im Kampf um Punkte bereits zweimal traf. Das mache mehr Sinn als ein Duell mit einem Team, dessen Qualität man nicht richtig einschätzen könne, so Georg. Geplant ist außerdem, mindestens zwei Talente aus der U21 oder U19 mitzunehmen.

Nach dem Urlaub steht für die Spieler am 16. Januar das erste Training an. Fünf Tage später testet der OFC in Hünfeld auf Kunstrasen gegen den Nordost-Zweiten RW Erfurt. Am 28. Januar gibt es ein Kräftemessen bei Schalke 04 II, Siebter der West-Staffel. Die Generalprobe für das Hessenpokalspiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (25. Februar) findet am 19. Februar bei 1899 Hoffenheim II statt. (Christian Düncher)