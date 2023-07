Kickers treffen Sonntag auf Eintracht Frankfurt II

Die Offenbacher Kickers haben Klarheit für ihre Spieltermine bis Anfang Oktober. Der Fußball-Regionalligist tritt dreimal freitags an.

Offenbach – Die Spielleitung der Fußball-Regionalliga Südwest hat die Termine für die Spieltage zwei bis zwölf genau festgesetzt. Kickers Offenbach, das am Freitag, 4. August, 20 Uhr die Saison mit der Partie gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers eröffnet, tritt dabei dreimal freitags an. Zuerst am zweiten Spieltag beim VfR Aalen. Das Mainduell gegen Eintracht Frankfurt II wurde auf Sonntag, 20. August (16 Uhr) terminiert. Eineinhalb Stunden später treffen in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Mit taggleichen Ansetzung erhoffen sich Klubs und Sicherheitsbehörden, dass Aufeinandertreffen der Fanlager weitgehend auszuschließen sind.

Ebenfalls um diese ungewöhnliche Uhrzeit wird das Duell beim FSV Frankfurt (Samstag, 16. September) angepfiffen. In zwei Englischen Wochen tritt der OFC jeweils unter der Woche zu Hause an. Am Dienstag, 29. August, gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, am Dienstag, 3. Oktober gegen die SGV Freiberg. jm

Jayson Breitenbach (rechts), hier im Testspiel bei Hanau 93 gegen Filip Pandza, trifft mit Kickers Offenbach am Sonntag, 20. August auf Aufsteiger Eintracht Frankfurt II. © Scheiber

Fr. 11.8. 19:00 VfR Aalen - OFC

So. 20.8. 16:00 OFC - E. Frankfurt II

Sa. 26.8. 14:00 Hoffenheim II - OFC

Di. 29.8. 19:00 OFC - Fulda-Lehnerz

Sa. 2.9. 14:00 Schott Mainz - OFC

Sa. 9.9. 14:00 OFC - Bahlinger SC

Sa. 16.9. 16:00 FSV Frankfurt - OFC

Fr. 22.9. 19:00 OFC - VfB Stuttgart II

Fr. 29.9. 19:00 Astoria Walldorf - OFC

Di. 3.10. 14:00 OFC - SGV Freiberg

Sa. 7.10. 14:00 FC Homburg - OFC