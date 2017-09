Kickers verurteilen antisemitische Schmährufe

Offenbach - Das Mainderby auf dem Bieberer Berg hatte ein unrühmliches Nachspiel. Während die meisten der 7129 Zuschauer den Kickers-Sieg gegen den FSV Frankfurt feierten, haben offenbar einige Offenbacher Anhänger mit antisemitischen Rufen für einen Eklat gesorgt.

Nach dem Abpfiff haben sich OFC- und FSV-Anhänger in den benachbarten Fanblöcken verbal „gezofft“. FSV-Anhänger werfen den Offenbachern vor, sie hätten dabei „Judenschweine“ in Richtung Gästeblock gerufen. Auf Handy-Videos aus dem Innenraum des Stadions sind Rufe wie „Judenschweine“ und „Nazischweine“ zu hören. Der OFC verurteilte die antisemitischen Rufe und erklärte in einer Stellungnahme per Twitter: „Wir bedauern und verurteilen solche Rufe natürlich zutiefst und werden dem nachgehen.“ Polizeibeamte und der Sicherheitsdienst waren direkt zwischen den Fanblöcken postiert und nahmen das Geschehen auch per Video auf. Wenn die „Schreier“ ermittelt werden, droht ihnen ein Strafverfahren und natürlich Stadionverbot.

Schon im September 2013 hatte eine Gruppe von Offenbacher Fans beim Regionalligaspiel gegen die U23 von Eintracht Frankfurt rechtsextreme Parolen gerufen. Der OFC hatte damals in Zusammenarbeit mit der Polizei einen Teil der Störer ermittelt und Stadionverbote verhängt. (joko)