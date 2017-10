Kirchhoff leidet auf der Tribüne mit

Offenbach - Am Tag nach dem 4:3 (3:1) gegen den FC Astoria Walldorf gingen die Spieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht einfach zur Tagesordnung über. Das turbulente Spiel hatte auch Akteure bewegt, die gar nicht aktiv eingreifen konnten. Von Jörg Moll

„Es ist für einen Spieler immer das Schlimmste, auf der Tribüne zu sitzen und nicht helfen zu können“, meinte Benjamin Kirchhoff. Der Innenverteidiger hatte am Tag der deutschen Einheit erstmals in dieser Saison nicht in der Startformation der Kickers gestanden. Ein Muskelfaserriss im Hüftbeugerbereich hatte ihn zum Zuschauen gezwungen. Der 22-Jährige hatte im Abschlusstraining zwar nochmals mitgewirkt, „aber da habe ich gemerkt, dass es nicht hundertprozentig geht“. Zugezogen hatte er sich die Verletzung beim 4:1 im Derby gegen den FSV Frankfurt. „Weil wir schon dreimal gewechselt hatten, habe ich bis zum Ende durchgespielt“, erklärte Kirchhoff. Nach einer kurzzeitigen Besserung an zwei trainingsfreien Tagen traten die Probleme wieder auf. Eine MRT-Untersuchung brachte schließlich Klarheit. Nach Einheiten beim Reha-Partner R2.com in Neu-Isenburg ist Kirchhoff zuversichtlich für die nächste Partie am Sonntag (14 Uhr) bei TuS Koblenz.

„Im Nachhinein war es natürlich bitter, dass gleich drei Stammspieler ausgefallen sind“, sagte Kirchhoff. Denn neben ihm mussten gegen Walldorf auch Torwart Daniel Endres und Linksverteidiger Alexandros Theodosiadis wegen muskulärer Probleme passen. Serkan Göcer rückte deshalb auf die für ihn völlig ungewohnte Position des Innenverteidigers. Dennis Schulte verteidigte links hinten aufmerksam und glänzte vorne als Vorbereiter des 4:2 durch Florian Treske, was auch Kirchhoff auf der Tribüne freute: „Seine Flanke war überragend.“ Auch Göcer, der mit einem Fehlpass das 0:1 eingeleitet hatte, attestierte er, „anschließend gut ausgesehen zu haben“.

„Dafür, dass wir so viele Umstellungen hatten, haben wir es gut gemacht“, meinte auch Sebastian Brune. Der 23-Jährige war zum zweiten Mal für Daniel Endres eingesprungen. Zum zweiten Mal nach dem 3:0 gegen die Stuttgarter Kickers ging er als Sieger vom Platz. „Das ist im Endeffekt das Wichtigste“, meinte der Schlussmann, der bei den ersten zwei Gegentoren durch Hellmann (2.) und Kern (56./FE) machtlos - und beim letzten glücklos war. Mit einem Reflex hatte er nach dem von Serkan Göcer abgefälschten Schuss von Marcus Meyer (88.) noch die Hände an den Ball bekommen. Der Schiedsrichter aber gab nach Signal des Linienrichters das Tor. „Ich glaube nach dem Studium der Bilder noch immer nicht, dass der Ball drin war. Aber letztlich ist es egal“, meinte Brune.

Beeindruckt hatte auch ihn, wie seine Mitspieler auf den frühen Rückstand reagiert hatten. „Wir haben die Fehler, die wir gemacht haben, klasse wieder ausgebügelt, und wir haben nach dem 0:1 und dem 3:2 jeweils schnell und gut reagiert.“ Auch Benjamin Kirchhoff hatte auf der Tribüne „nie das Gefühl, dass wir in Schwierigkeiten kommen“. Alles schönreden wollte er aber auch nicht. „17 Gegentore sind natürlich schon viel“, meinte der Innenverteidiger: „Wir sollten zusehen, dass wir mal wieder zu null spielen.“ Das würde die gegen Walldorf so effiziente Offensivabteilung begrüßen. Schließlich gelingt es nicht in jedem Spiel, vier Tore zu schießen.