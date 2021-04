Klarer OFC-Sieg mit vielen Kuriositäten

Kickers Offenbach

+ © hübner Gleich knallt’s: Offenbachs Davud Tuma (oben) springt nach dem zwischenzeitlichen 2:0 gegen Stadtallendorf auf Torschütze Mathias Fesch (rechts) und Vorlagengeber Marco Fritscher (links), die daraufhin mit den Köpfen zusammenstießen. © hübner

Wieder mal hat Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in der zweiten Hälfte einen Blitzstart hingelegt. Wie in der Vorwoche traf der OFC auch gegen Eintracht Stadtallendorf 20 Sekunden nach Wiederanpfiff. Das war aber nicht die einzige Kuriosität beim 4:0-Heimsieg.

Offenbach – Wenn der Zweite gegen den Letzten 4:0 (0:0) gewinnt, klingt das nicht ungewöhnlich. Das Fußball-Regionalligaspiel zwischen den Offenbacher Kickers und dem TSV Eintracht Stadtallendorf war aber - auf und neben dem Platz - reich an Kuriositäten, auch wenn die Partie den von OFC-Trainer Streto Ristic erwarteten Verlauf nahm.

Erste Kuriosität: Dass es zur Pause 0:0 stand, war für Ristic („In der ersten Hälfte sind die Spiele von Stadtallendorf oft ausgeglichen“) zwar keine gewaltige Überraschung. In der Gesamtschau ist es jedoch bemerkenswert, da der OFC bereits zum 17. Mal in dieser Saison mit einem torlosen Remis in die Halbzeit ging. „In der ersten Hälfte hat ein bisschen was gefehlt, wir hätten besser spielen können“, gab Angreifer Mathias Fetsch zu. Und Ristic ergänzte: „In der zweiten Hälfte war die Raumaufteilung besser.“ Auch die Flanken kamen genauer und die Laufwege stimmten nun.

Zweite Kuriosität: Wie bereits in der Vorwoche legte der OFC in der zweiten Hälfte einen Blitzstart hin. Beim 4:2-Erfolg beim TSV Schott Mainz hatte Fetsch nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 1:0 getroffen, diesmal ging es genauso schnell - mit dem Unterschied, dass Davud Tuma der Torschütze war. Der starke Florent Bojaj passte zu Tuma. Doppelpass mit Ronny Marcos, Dropkick aus zehn Metern, Tor. „Wir versuchen Woche für Woche, den Spielern in der Pause Input zu geben. Dass wir nun zum zweiten Mal in Folge so schnell getroffen haben, ist aber Zufall“, sagte Ristic. Fetsch fand es „kurios“, denn: „Ich hatte vor der zweiten Hälfte zu Flo Bojaj gesagt, dass wir von der ersten Sekunde an Gas geben müssen, damit wir im Optimalfall wieder schnell ein Tor erzielen.“

Dritte Kuriosität: Nach seinem Treffer zum 2:0 (53.) wurde Fetsch vom Mitspieler verletzt. Der Stürmer bejubelte sein 15. Saisontor mit Vorlagengeber Marco Fritscher, als Tuma euphorisiert auf beide sprang. Fritscher hielt sich nur kurz den Kopf, Fetsch zog sich hingegen eine Platzwunde an der linken Schläfe zu. „Das ist peinlich“, gab der 32-Jährige zu. „Ich muss mit Tuma reden. Das Jubeln müssen wir noch etwas üben.“

Vierte Kuriosität: Als die Begegnung beim Stand von 3:0 (Bojaj hatte auf Flanke von Serkan Firat frei im Fünf-Meter-Raum gestanden und per Kopf getroffen, sein siebtes Saisontor) längst entschieden war, hatte Gäste-Angreifer Del-Angelo Williams seinen unrühmlichen Auftritt. Er beging innerhalb weniger Minuten zwei Frustfouls. Für das erste sah er die Gelbe Karten, beim zweiten beließ es Schiri Timo Wlodarczak (Bebra) bei einer Ermahnung, sodass Williams ausgewechselt werden konnte. Zur Abkühlung trug das bei ihm jedoch nicht bei. Weil er von der Ersatzbank aus nachlegte, sah der Ausgewechselte die Ampelkarte, was aber keine Auswirkungen auf das zahlenmäßige Gleichgewicht auf dem Rasen hatte. „Er hätte schon vorher Gelb-Rot sehen müssen, so hat uns das nichts gebracht“, meinte Ristic.

Fünfte Kuriosität: In der Winterpause sollte Leonidas Tiliudis eigentlich abgegeben werden, spielte zur Probe bei Preußen Münster vor. Beim Stand von 4:0 (Tunay Deniz hatte nach Flanke von Fritscher und Kopfball von Firat abgestaubt) kam das Eigengewächs nun zu seinem ersten Punktspieleinsatz für die Kickers - mit mehr als anderthalb Jahren Anlauf und auf ungewöhnlicher Position. In seiner ersten Saison bei den Profis hatte der einstige Kapitän der U19 aufgrund einer Schambeinentzündung bloß zweimal im Kader gestanden. Diese Saison stand er immerhin fünfmal auf dem Meldebogen, ehe der defensive Mittelfeldmann, der auch im Abwehrzentrum spielen kann, als rechter Verteidiger eingewechselt wurde (83.). „Er war fleißig und ich will Leistung belohnen“, so Ristic. „Ich sehe ihn täglich im Training und traue ihm diese Position zu. Der Spielstand hat zudem erlaubt, es zu probieren.“

Sechste Kuriosität: Die Pressekonferenz nach der Partie begann verspätet und in ungewöhnlicher Besetzung: Auf dem Podium saßen lediglich Ristic sowie Moderator Olaf Kruse. Der Grund: Stadtallendorfs Coach Dragan Sicaja war unauffindbar. Sogar die Gäste-Spieler wussten nicht, wo der Trainer steckte, hieß es. Sicaja tauchte zwar wieder auf, aber da war die Pressekonferenz längst beendet. (Von Christian Düncher)