Klarer Sieg für Kickers Offenbach trotz fehlender Automatismen

Von: Christian Düncher

Nah dran waren die Zuschauer beim Vorbereitungsspiel in Oberau zwischen Regionalligist Kickers Offenbach (links: Zugang Irwin Pfeiffer) und dem Hessenligisten 1.FC Erlensee. Der OFC siegte letztlich souverän. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach siegt im ersten Test mit 4:1 gegen Hessenligist 1.FC Erlensee. Der neue Trainer Christian Neidhart sieht noch viel Arbeit, findet aber auch lobende Worte.

Oberau – Die Fans der Offenbacher Kickers sind bekannt dafür, schnell zwischen den Extremen zu wechseln. Aber sie zeichnet auch ein spezieller Humor aus. Und so dauerte es nach dem ersten Vorbereitungsspiel nicht lange, bis das 4:1 (1:1) gegen Hessenligist 1.FC Erlensee in Sozialen Medien mit „Das ist der Aufstieg“ kommentiert wurde. Das war freilich mit einem Augenzwinkern gemeint. Unter den Anhängern des OFC, die nach der enttäuschenden vergangenen Saison in Tristesse versunken waren, breitet sich jedoch langsam, aber spürbar Euphorie aus.

Der neue Trainer Christian Neidhart war unterdessen darum bemüht, die Begegnung so sachlich wie möglich einzuordnen. Auf dem Sportgelände der Sportfreunde Oberau, die am Samstag anlässlich der Kunstrasenplatz-Einweihung sieben OFC-Teams zu Gast hatten, stand er auf einer zur Bühne umfunktionierten Ladefläche eines Lkw und stufte die Partie als das ein, was sie letztlich war: Ein Test. „Wir sind seit einer Woche im Training und gerade dabei, an der Fitness, den Automatismen und Abläufen zu arbeiten. Dafür sind solche Spiele da. Man sieht, dass noch einiges fehlt.“

Als er die Bühne verlassen und einige Foto-Wünsche erfüllt hatte, wurde der 53-Jährige auf Nachfrage konkreter. Vor allem „im taktischen Bereich wartet noch viel Arbeit“, sagte Neidhart, der sein Team in einem 4-2-3-1 starten ließ, dies aber sehr variabel gestaltete. Mal pressten vorne drei Mann – oder einer der beiden Sechser rückte eine Position weiter nach vorne, sodass situationsbedingt ein 4-1-4-1 entstand. Unter der Woche war außerdem an der Spielverlagerung und Offensiv-Aktionen gearbeitet worden. Im Spiel gelang die Umsetzung nur bedingt. So sah Neidhart in der zweiten Hälfe „eine überragende Umschaltsituation“, die jedoch nicht zum Erfolg führte, weil beim finalen Pass die falsche Entscheidung getroffen wurde.

Positiv hob der Trainer drei Spieler hervor: Zugang Leon Müller, der am längsten auf dem Platz stand und eine „gute Präsenz“ hatte. Sturm-Talent Jan Urbich, der einige gute Szenen hatte, aber etwas überhastet im Abschluss war. Und Testspieler Keanu Staude, der kurz nach der Pause zum zwischenzeitlichen 2:1 traf. Neidhart gefiel aber vor allem das „gute Anlaufverhalten“ des ehemaligen Zweit- und Drittliga-Spielers. Ob der offensive Außen verpflichtet wird, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.

„Der Kader steht zu 80 Prozent, wir müssen noch an ein paar Stellschrauben drehen“, sagte Neidhart. Vorne ist wie gesagt noch eine Stelle offen, zudem sollen drei Spieler den Club verlassen, darunter der bisherige zweite Torwart Maximilian Engl, der nicht im Kader stand, jedoch mit dem Team nach Oberau gereist war. Auch Rafael Garcia gilt als potenzieller Streichkandidat, wurde erst nach rund einer Stunde eingewechselt.

Auffällig agierte Christian Derflinger, der anstellte des geschonten Toptransfers Dimitrij Nazarov auf der Zehner-Position begann und mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern zum 1:0 traf (10.). Die Kickers dominierten fortan. Als sie gerade auf das 2:0 drängten, fiel aus dem Nichts das 1:1. Nach einem Rückpass bekam Torhüter Johannes Brinkies den Ball nicht weg. Tim Grünwald nahm das Geschenk dankend an (38.). Wenig später machte Brinkies seinen Fehler aber wieder gut und parierte stark im Eins-gegen-Eins (41).

In der Pause tauschte Neidhart sieben Spieler aus, später vier weitere. Auch Erlensee wechselte munter durch. „Es ging uns nicht ums Ergebnis, sondern ums Erlebnis“, sagte FC-Coach Jochen Breideband. Den Kickers drückt er für kommende Saison die Daumen: „Ich wünsche dem OFC, dass der Knoten platzt.“

OFC (1. Hälfte): Brinkies - Korb, Breitenbach, Rossmann, Marcos - Müller, Jopek - Pfeiffer, Derflinger, Wanner - Alvarez

OFC (2. Hälfte): Becker - Moreno, Albrecht, Kurbegovic, Cesen - Müller (73. Mrvelj), Jopek (59. Mesanovic) - Feigenspan, Derflinger (59. Garcia), Staude - Alvarez (59. Urbich)

Tore: 1:0 Derflinger (10.), 1:1 (38.), 2:1 Staude (50.), 3:1 Feigenspan (69.), 4:1 Moreno (71.) - Zuschauer: 800

Kickers beim ersten Test mit drei Kapitänen Offenbach – In Abwesenheit von Sebastian Zieleniecki (der Kapitän der vergangenen Saison fehlt weiterhin krankgeschrieben) hat sich beim Testspiel des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gegen den 1.FC Erlensee (4:1) ein Trio die Rolle des Spielführers geteilt. In der ersten Hälfte trug Maximilian Rossmann die Binde, im zweiten Durchgang zunächst Björn Jopek. Als Jopek nach rund einer Stunde ausgewechselt wurde, agierte der erst 21 Jahre alte Julian Albrecht als Kapitän.

„Wer die Binde das erste Mal trägt, muss 50 Euro in die Mannschaftskasse zahlen“, scherzte Trainer Christian Neidhart und stellte zugleich klar, dass diesbezüglich noch gar keine Vorentscheidung gefallen sei. „Ich habe den Kapitän bisher immer bestimmt. Diesmal lasse ich ihn eventuell wählen.“ Mit den Themen Spielführer und Mannschaftsrat werde man sich aber in Ruhe und zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen. Die Tendenz geht wohl in die Richtung, einen Feldspieler mit dieser Aufgabe zu betrauen. (cd)