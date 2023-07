Knothe könnte bei Kickers Offenbach mehrere Probleme lösen

OFC

Bald dauerhaft im OFC-Trikot? Noel Knothe (rechts) spielte im Test gegen Schalke 04 II vor. Über eine Verpflichtung des Verteidigers soll kurzfristig entschieden werden. Links: Schalkes Doppeltorschütze Pierre-Michel Lasogga.

Testspieler Noel Knothe (zuletzt FSV Frankfurt) kommt beim 2:2 des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gegen den FC Schalke 04 II 90 Minuten im Einsatz. Am Spielfeldrand gibt es derweil einen Disput.

Offenbach – So häufig wie am Samstag hat man Jörn Klümper noch nie aufs Spielfeld eilen gesehen. Der Physiotherapeut der Offenbacher Kickers war beim Test gegen Schalke 04 II (2:2) im Dauereinsatz, zum Missfallen der OFC-Verantwortlichen, die ohnehin bereits genug Personalsorgen haben. Alleine Marcos Alvarez musste dreimal behandelt werden. Der schwer vom Ball zu trennende Routinier bekam von den Gästen immer wieder auf die Socken.

Ein Freundschaftsspiel war das Duell der Regionalligisten keineswegs. Vor allem die Gäste aus der West-Staffel, die bereits kommenden Samstag zu Hause gegen Bocholt in die Saison starten, langten ordentlich hin. Das hatte einen Disput zwischen Offenbachs Sport-Geschäftsführer Christian Hock und Schalkes Torwartcoach Christian Wetklo (kennen sich aus der Zeit beim FSV Mainz 05) zur Folge. Nach der Partie war das aber vergessen.

„Es wurde mit Haken und Ösen gearbeitet, aber das gehört dazu. Trotz der paar Nickligkeiten war es ein guter Test“, resümierte Kickers-Coach Christian Neidhart. Er versprach, die zwei Wochen bis zur Saisoneröffnungspartie gegen Aufsteiger Stuttgarter Kickers (4. August, 20 Uhr) gut zu nutzen. Vor allem war er jedoch froh, dass es keine weiteren Ausfälle gab. Dass sich während der Vorbereitung innerhalb einer Woche drei Spieler so schwer verletzen, dass sie länger ausfallen, habe er noch nie erlebt, sagte der 54-Jährige mit Blick auf Sascha Korb (Riss des vorderen Kreuzbands), Damjan Balic und Leon Müller (beide Bänderverletzung im Fuß), die schon operiert wurden oder dies (wohl) noch vor sich haben. Auch daher spielte gegen die Schalker Reserve Noel Knothe (zuletzt FSV Frankfurt) vor. Er hatte bereits am Freitag mittrainiert, kam 90 Minuten zum Einsatz. Hock attestierte dem aus Bad Soden im Taunus stammenden 24-Jährigen eine „ordentliche Leistung“. Man werde über eine Verpflichtung kurzfristig entscheiden.

Dass er unter Vertrag genommen wird, gilt als wahrscheinlich, zumal er hinten rechts und zentral spielen kann. Rechts fällt in Korb eine Alternative aus, innen fehlt seit Beginn der Vorbereitung der „kranke“ und abwanderungswillige Sebastian Zieleniecki. Dino Kurbegovic stand zuletzt ebenfalls nicht zur Verfügung – aus persönlichen Gründen.

In Abwesenheit von Müller und Björn Jopek (muskuläre Probleme) zog Neidhart Jayson Breitenbach nach vorne auf die Sechserposition, weil der die nötige „Zweikampfhärte“ mitbringt. Trotz dieser Umstellungen kam der OFC gut ins Spiel. „In den ersten 25 Minuten haben wir viel richtig gemacht, hätten aber 2:0, 3:0 führen müssen. Da haben wir einige Konter nicht gut ausgespielt“, haderte der Kickers-Trainer. So lag der Ball nur einmal im Tor. Mike Feigenspan staubte zum 1:0 ab (17.), scheiterte später aber frei an Gäste-Torwart Justin Treichel. Schalke drehte die Partie noch vor der Pause per Doppelschlag. Keanu Staude ließ seinen Gegenspieler flanken und am langen Pfosten setzte sich der 128-fache Erstligaprofi Pierre-Michel Lasogga im Luftduell gegen Knothe durch. Lediglich zwei Minuten später war er nach einem Freistoßtrick abermals zur Stelle – 1:2 (36.). OFC-Torhüter Johannes Brinkies verhinderte einen weiteren Gegentreffer. Kurz zuvor war Alvarez auf der Gegenseite im Strafraum zu Boden gegangen, es hatte jedoch keinen Elfmeter gegeben.

Der zweite Durchgang begann mit stürmischen Kickers. Garcia zwang den Gäste-Keeper zu einer Glanzparade (47.). Wenig später streckte sich dieser aber vergeblich. Alvarez hatte per Freistoß direkt in den Winkel getroffen (51.). Danach ging es munter hin und her. Schalke traf zweimal die Latte. Der OFC hatten seinerseits gute Chancen, die beste vergab Christian Derflinger, der per Elfmeter (Jan Urbich war gefoult worden) scheiterte (74.). So blieb es beim 2:2.

Neidhart ist sich sicher, dass der Test seine Mannschaft „einen Schritt nach vorne bringen“ wird. Es gibt jedenfalls noch einiges zu tun bis zur Generalprobe am Freitagabend. Dann gastieren die Kickers bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Mit Knothe? Der Testspieler hat bereits unfreiwillig verinnerlicht, dass die Vereinsfarben des OFC Rot und Weiß sind. Als er im Anschluss an die Partie gegen Schalkes Reserve den Ärmel seines Trikot hochzog, war der blasse Oberarm mit Striemen übersät. Stollen-Abdrücke in Folge eines arg hohen Beines eines Gegenspielers.

Von Christian Düncher