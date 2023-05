Kommen und Gehen bei Kickers Offenbach

Von: Christian Düncher

Keine Zukunft beim OFC: Sein viertes Saisontor in Homburg könnte das letzte von Dejan Bozic für die Kickers gewesen sein. Der Vertrag des 30-jährigen Stürmers wird Informationen unserer Zeitung zufolge nicht verlängert. © hübner

Geschäftsführer-Kandidat Sebastian Möller hat bestätigt, dass er zur kommenden Saison zu Kickers Offenbach wechselt. Der Vertrag mit Torwarttrainer Sascha Rausch wurde derweil aufgelöst. Zudem wird Stürmer Dejan Bozic den Verein nach der Saison verlassen.

Offenbach – Was unsere Zeitung exklusiv vermeldet hatte, wurde nun bestätigt. Sebastian Möller, aktuell noch bei Regionalliga-Rivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Amt, wird ab kommender Saison bei Kickers Offenbach als einer von dann zwei Geschäftsführern fungieren. Er gehe „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagte der 40-Jährige der Osthessen-Zeitung. „Die SGB ist für mich schon so etwas wie mein Baby.“ Möller ist seit deren Gründung 2018 Manager der Spielgemeinschaft, jedoch auch langjähriger OFC-Fan. In der Profi GmbH der Kickers wird er sich um die Bereiche Finanzen und Organisation kümmern.

Als zweiter Geschäftsführer für Sport zuständig sein soll – wie ebenfalls exklusiv von uns berichtet – Christian Hock, aktuell Sportkoordinator beim 1. FC Magdeburg. Es ist angedacht, dass der gebürtige Aschaffenburger zeitnah zu den Kickers wechselt, zumal das Arbeitsverhältnis des bisherigen OFC-Geschäftsführers Matthias Georg zum Monatsende ausläuft. Nach Informationen unserer Zeitung könnte Hock, der erst seinen Vertrag in Magdeburg auflösen muss, am Montag seine Tätigkeit bei den Kickers aufnehmen. Zu tun gibt es reichlich. Die Gespräche mit den Spielern, deren Arbeitspapiere zum Rundenende auslaufen (unter anderem Maik Vetter, David Richter, Lucas Hermes) hatten zuletzt geruht. Klar ist Informationen unserer Zeitung zufolge lediglich, dass Mittelstürmer Dejan Bozic kein Angebot zur Verlängerung seines Vertrages erhalten wird. Der 30 Jahre alte Angreifer war 2021 vom SV Meppen gekommen und hatte eine starke erste Saison gespielt (32 Einsätze, zwölf Tore, neun Vorlagen). In der aktuellen Runde blieb er jedoch wie der Großteil des Teams vieles schuldig und kam auch verletzungsbedingt in bisher 21 Ligapartien lediglich auf sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Vorlagen).

Der künftige Geschäftsführer Sport muss jedoch nicht nur den Kader für die kommende Saison zusammenstellen, sondern wohl auch ein komplett neues Trainerteam suchen. Es gilt nicht nur, einen Nachfolger für Interimscoach Alfred Kaminski (soll nach der Saison anderweitig eingebunden werden) zu finden, sondern mindestens auch einen neuen Torwarttrainer. Sascha Rausch, der diese Rolle bislang innehatte und zu Rundenbeginn zudem als Video-Analyst verpflichtet worden war, hat seinen Vertrag laut OFC vorzeitig aufgelöst, um sich einem anderen Club anzuschließen. Sein Vorgänger René Keffel (55), der als Repräsentant für den OFC tätig ist und dessen Fußballschule leitet, wird die Aufgabe von Rausch auf dem Trainingsplatz bis zum Saisonende übernehmen. Noch offen ist die Zukunft von Co-Trainer Ivica Erceg, der zu Rundenbeginn mit dem damaligen Chefcoach Alexander Schmidt zu den Kickers gekommen war. Sein Vertrag läuft aus. Ob er ein Angebot zur Verlängerung erhalten wird, hängt auch davon ab, wer die Mannschaft künftig anleiten wird.

Nachdem der Name Christian Hock als potenzieller Geschäftsführer Sport die Runde gemacht hatte, war in Offenbacher Fankreisen sofort über Rüdiger Rehm als neuen Trainer spekuliert worden. Er hat ebenso wie Hock eine Kickers-Vergangenheit. Zudem arbeiteten beide erfolgreich beim SV Wehen Wiesbaden zusammen, schafften unter anderem den Aufstieg in das Fußball-Unterhaus. Es gilt jedoch als unwahrscheinlich, dass Rehm, der zuletzt Drittligist FC Ingolstadt gecoacht hatte, zwei Klassen nach unten geht. Von den Finanzierbarkeit ganz zu schweigen. Realistischer schien da Jochen Seitz zu sein, der bei Viktoria Aschaffenburg zum Saisonende aufhört. Er spielte wie Hock in der Jugend für die Mainfranken. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll er aber künftig den 1. FC Nürnberg II trainieren und dort auf Cristian Fiel folgen, der interimsweise das Zweitliga-Team coacht und diese Aufgabe fest übernehmen soll.

