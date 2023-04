Kommentar: Geduld wird beim OFC auf harte Probe gestellt

Von: Christian Düncher

Die Kritik an OFC-Geschäftsführer Matthias Georg (Kritik) nimmt angesichts des zweiten schwachen Spiels in Folge zu. Präsident Joachim Wagner (links) hatte erst kürzlich zur Geduld gemahnt. Rechts: Vizepräsident Peter Roth. © hübner

Kickers Offenbach lässt in der Fußball-Regionalliga Südwest zum wiederholten Mal eine Steilvorlage von Spitzenreiter Ulm ungenutzt und liefert zuletzt in Fulda eine indiskutable Leistung ab. Ein Kommentar von Sportredakteur Christian Düncher

Frohe Ostern? Nicht bei Kickers Offenbach. Der Karsamstag stellte einen Tiefpunkt in der fast elfjährigen Regionalliga-Südwest-Historie des OFC dar. Peinliche Pleiten gab’s schon einige – unter diversen Trainern (0:3 zu Hause gegen Baunatal, 1:4 beim damaligen Aufsteiger Bahlingen, 0:6 in Trier,...). Es wurden aber selten so viele Steilvorlagen ausgelassen wie zuletzt.

Da gerät der bis dahin so souveräne Primus Ulm ins Straucheln (nur ein Punkt aus drei Spielen) und was macht der OFC? Verliert beim sportlich und finanziell ums Überleben kämpfenden VfR Aalen, spielt 0:0 gegen das drittschwächste Auswärtsteam der Liga (Kassel) und geht bei der zuvor sieben Pflichtspiele in Folge sieglosen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nach Führung 1:3 unter.

Das auch von Spielern zu hörende Argument, die entscheidenden Fehler seien zu Saisonbeginn unter dem damaligen Trainer Alex Schmidt gemacht worden, überzeugt nicht mehr. Die Probleme liegen tiefer. Auch dem aktuellen Coach Ersan Parlatan ist es nicht gelungen, sie zu beheben. Er ist weiter auf der Suche – nach der Stammelf und Lösungen in der Offensive. Die jüngsten Auftritte des Teams waren zudem teils erschreckend. Folge: Der Unmut im Umfeld ist groß.

Dabei hatte Präsident Joachim Wagner erst Ende Februar auf der Mitgliederversammlung die Geduld als neue Tugend ausgerufen. Geduld wird man mit dem Team zwangsläufig haben müssen. 17 Spieler stehen auch kommende Saison unter Vertrag, zudem Sascha Korb. Nun gilt es, die passenden Puzzlestücke hinzuzufügen. Das ist Aufgabe der Sportlichen Leitung um Geschäftsführer Matthias Georg. Aber die Kritik an dessen Person wächst, nicht nur im Umfeld. Traut man ihm (und Parlatan) zu, die richtigen Schlüsse zu ziehen? Die propagierte Geduld wird jedenfalls gleich mal auf eine harte Probe gestellt.

