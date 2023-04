Kommentar: Job beim OFC wird zum Schleudersitz

Von: Jörg Moll

Ersan Perlatan ist nicht länger Trainer der Offenbacher Kickers. (Archivfoto) © Peter Hartenfelser/Imago

Der OFC stellt Trainer Ersan Parlatan frei, wenig später tritt Geschäftsführer Matthias Georg zurück. Der Kommentar zu einem wilden Tag in Offenbach.

Offenbach – Peter Neururers legendärer Spruch ist aktueller denn je. „In Offenbach brauchst du eher einen Wohnwagen als eine Wohnung, so schnell bist du wieder weg“, hatte der Kult-Coach gesagt. Nach der Entlassung von Trainer Ersan Parlatan, dem dritten Wechsel auf dieser Position bei den Kickers in dieser Regionalliga-Saison, ist ein solches Gefährt anzuraten.

Kein Witz ist: Die Zündschnur der Offenbacher Verantwortlichen im Streben, den Klub in höhere Sphären zu führen, wird immer kürzer. Sreto Ristic, der im Mai vergangenen Jahres trotz Hessenpokalsieg und Platz drei in der Liga gehen musste, war noch eineinhalb Jahre im Amt. Thomas Sobotzik als Geschäftsführer sogar zweieinhalb Jahre. Alexander Schmidt war keine drei Monate da. Parlatan ist nach sechs Monaten Geschichte, Geschäftsführer Matthias Georg spätestens am Saisonende. Nachhaltigkeit? Fehlanzeige.

Kommentar zum OFC: Entwicklung einer Mannschaft so nicht möglich

Stattdessen manifestiert sich: Ein Job beim OFC ist ein unkalkulierbarer Schleudersitz. Wer immer sich das antut, muss Neururers Spruch verinnerlichen. Denn eine Entwicklung einer Mannschaft – und das ist das Fatale – ist so nicht mehr möglich. Phasen, in denen es nicht gut läuft, dürfen in Offenbach nicht mehr vorkommen. Das ist die Botschaft der Hire-and-Fire-Politik des OFC. So aber funktioniert Fußball ganz sicher nicht. (Jörg Moll)