Kommentar zum OFC: Übergang vernünftig gestalten

Projekt Aufstieg in die 3. Liga

Bei den Offenbacher Kickers wird das Projekt Aufstieg in die 3. Liga auf allen Ebenen forciert. Die Veränderungen und neuen Impulse gehen jetzt schon vom Freundeskreis der Kickers aus, der sich finanziell in hohem Maße engagieren und dann auch im Präsidium Verantwortung übernehmen will.